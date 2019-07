Schwörmontag 2019 Schrottdienstag: Aufräumarbeiten auf dem Münsterplatz und an der Donau

In Ulm hat die Reinigung nach der Schwörmontags-Party begonnen. Während es im Fischerviertel am Morgen schon ganz manierlich aussah, lag zwischen Münster und Bahnhof sowie an der Donau noch viel Müll.