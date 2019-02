Start up Wettbewerb Elevator Pitch: Ulmer überzeugt mit mobilem Grill

Ulm / jkl

Ein mobiler Grill in Kofferform hat die Jury beim Regionalentscheid des Start up BW Elevator Pitch in diesem Jahr überzeugt. Die Idee von Benjamin Geywitz: Ein tragbarer indirekter Grill, der sowohl raucharm als auch langlebig ist und bei dem die Kohle von alleine durchglüht. Mit diesem Konzept hat sich der Einsinger am Freitag beim Wettbewerb in der IHK gegen neun weitere Gründer aus der Region durchgesetzt. Nicht nur die Jury um Eventmanagerin Andrada Cretu und Dagmar Häufele von der Volksbank Ulm, sondern auch das Publikum war von der dreiminütigen Präsentation begeistert. Als Preisgeld gab es 500 Euro, zudem hat sich Geywitz mit dem Sieg für den Landesentscheid qualifiziert.