Verkehr Eine Straßenbahnlinie nach Wiblingen?

Ulm / Verena Schühly

„Um die Nahverkehrssituation in Wiblingen nachhaltig zu verbessern, ist eine Straßenbahn dringend nötig“, sagt Ulrike Häufele, die Vorsitzende der SPD im Ulmer Süden. Darum werden sie und ihre Mitstreiter im März beginnen, jeweils freitags auf dem Wochenmarkt am Tannenplatz Unterschriften für eine eigene Straßenbahnlinie nach Wiblingen zu sammeln. Laut Häufele wird die Aktion von der gesamten Ulmer SPD-Fraktion mitgetragen.

Begründet wird der Vorstoß damit, dass die Veränderungen der Buslinien seit der Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie 2 für Wiblingen spürbare Verschlechterungen gebracht habe. „Seither sind die Busse häufig überlastet und überfüllt. Außerdem ist die Linie 9 weggefallen, und zum Ärger vieler Bürger gibt es auch keine direkte Verbindung zum Hauptbahnhof mehr“, zählt Häufele die Nachteile auf.

Wiblingen sei mit 16 000 Einwohnern einer der größten Ulmer Stadtteil, und es gebe Pläne zur weiteren Nachverdichtung. Das bedeutet: Das Problem wird größer“, betont die Ortsvereins-Chefin. Die Lösung sieht sie in der Straßenbahn. Dabei erinnert Häufele auch daran, dass die Genossen sich schon in den 1990er Jahren stets für ein Fünf-Linien-Konzept ausgesprochen hätten: „Die Straßenbahn ist eine Ur-Idee der Ulmer SPD.“

Ulrike Häufele ist gespannt, wie die Resonanz der Leute bei der Unterschriften-Aktion sein wird. Über den Zeit-Horizont der Umsetzung macht sie sich allerdings keine Illusionen: „Wiblingen ist der am weitesten entfernte Stadtteil, das heißt: Man muss eine weite Strecke über wenig bewohntes Gebiet und durch ein anderes Bundesland bauen. Aber es würde sich lohnen – und Wiblingen näher an die Stadt bringen.“

Ring über Ludwigsfeld

Die SPD steht mit ihrer Forderung nicht allein auf weiter Flur: Auch die Grünen nehmen sich des Themas an, allerdings in anderer Form. „Wir haben vor, noch in diesem Jahr einen Antrag zu stellen, dass die Straßenbahn über Wiblingen und Ludwigsfeld im Ring geführt wird“, sagt Grünen-Stadtrat Wolfgang Stittrich. „Ob wir den durchbringen, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn man nichts macht, wird sich nie etwas ändern.“ Weiter seien aber keine Aktionen geplant. „Wir konzentrieren uns im Wahlkampf jetzt vorrangig auf ein anderes Nahverkehrs-Thema: den Ausbau der Regio-S-Bahn mit einem Halt in Einsingen“, kündigt Stittrich an.

In Einsingen gibt es einen Bahnhof, an dem zwar seit 1982 keine Züge mehr halten, und befahrbare Gleise. 1850 wurde der Bahnhof als Halt an der Strecke Ulm–Friedrichshafen gebaut, er liegt am Ortsrand in der Nähe der B-311-Kreuzung mit der Ennostraße. Die Flächen gehören laut Stittrich der Stadt: „Unserer Ansicht nach ließe sich der Bahnhof leicht und kostengünstig wieder ans Schienennetz anschließen.“

Den Neubau einer Straßenbahnlinie bezeichnen die Grünen eher als „Zukunftsprojekt, das sich nicht so schnell verwirklichen lässt. Aber wenn es um die konkrete Bebauung der Kohlplatte geht, wird das zum Thema werden“, ist sich Wolfgang Stittrich sicher.

Neu-Ulm will nicht

Außerdem gibt es beim Bau einer Tram nach Wiblingen den Haken, dass es „auf bayerischer Seite der Donau derzeit leider keine Mehrheit dafür gibt. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen“, heißt es in einer Stellungnahme der Rathaus-Fraktion der Grünen. „Erlaubt ist jedoch, einerseits Überzeugungsarbeit zu leisten und andererseits die Pläne für den Tag voranzutreiben, an dem die Straßenbahn in Neu-Ulm (wieder) ankommt.“