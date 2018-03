Meinung Kommentar zur Entscheidung über die Kreisfreiheit

Neu-Ulm / Chirin Kolb

Historische Entscheidung: Mit eindeutiger Mehrheit hat der Neu-Ulmer Stadtrat für die Kreisfreiheit gestimmt. Es gibt viele gute Gründe dafür.

Es ist eine historische Entscheidung nicht nur für die Stadt und den Landkreis Neu-Ulm, sondern für den ganzen Freistaat Bayern. Noch nie zuvor hat eine Kommune die Kreisfreiheit beantragt. 32 der gestern anwesenden Stadträte stimmten dafür, sich auf diesen Weg zu machen. Von den zehn, die dagegen votierten, sind nicht alle auch automatisch gegen die Loslösung vom Kreis. Einige von ihnen möchten die Entscheidung lediglich den Bürgern übertragen.

Es lässt sich also auf jeden Fall feststellen, dass der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit für die Kreisfreiheit ist. Sie ist der richtige Schritt auf dem Weg in die Neu-Ulmer Zukunft. Dafür sprechen nicht nur die Zahlen, sondern viele Argumente. Abgesehen davon würde die Stadt nur das vollziehen, was in der bayerischen Gemeindeordnung schlicht als der Normalfall für Kommunen dieser Größe und Stärke vorgesehen ist.

Jeder Stadtrat hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht. Manche standen gar vor einem Dilemma: Sie persönlich sind für die Kreisfreiheit, wollen aber einen Bürgerentscheid. Es gibt gute Gründe dafür, die Bürger abstimmen zu lassen, aber ebenso gute Gründe, als gewählter Stadtrat dieses Recht für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Keinem Stadtrat ist sein Votum in dieser Sache zu verübeln.