Finanzbranche Deutsche Bank stellt sich in Region neu auf

Ulm / kö

Die Deutsche Bank hat sich am Standort Ulm nochmal neu aufgestellt: mit einem Wechsel im Privatkundengeschäft. Nachfolger der im Sommer 2016 angetretenen Niederlassungsleiterin Simone Moser ist Stephan Hinz. Für das Firmenkundengeschäft des größten deutschen Kreditinstituts in der weiteren Region ist Elke Schröter verantwortlich.

Auch für das Marktgebiet gibt es einen neuen Zuschnitt. In der Sparte Privatkunden verfügt die Deutsche Bank in Württemberg-Ost über elf Standorte bis Heilbronn und Friedrichshafen. „Ulm ist unser bedeutendster Standort“, sagte Hinz – mit 74 Mitarbeitern am Münsterplatz. Insgesamt sind es im Marktgebiet etwa 200. Hinz betont, dass die Bank regional ihre Neuorganisation im Wesentlichen abgeschlossen hat. Dabei wurde, wie berichtet, die Filiale in Biberach mit Ulm zusammengelegt.

Unternehmen investieren

Bei mittelständischen Firmenkunden betreut Elke Schröter die Region Südost, die vor Heidenheim endet. Während die Gesamtbank bei gewerblichen Krediten um 20 Prozent gewachsen ist, lag die Steigerung in der Region Ulm nach ihren Worten bei 30 Prozent. Die Firmen tätigten nennenswerte Investitionen in Fertigungshallen, Bürogebäude und Maschinen. Bemerkenswert: Die Bank verzichtet bei Großkunden auf Minuszinsen für die Anlage überschüssiger Liquidität – aber nur, wenn auch der Zahlungsverkehr über die Deutsche Bank läuft. Elke Schröter sagte, ungeachtet der gut laufenden Konjunktur sei das Mittelstandsgeschäft für die Banken ein „sehr hart umkämpfter Markt“.

Schröter und Hinz bezifferten das Einlagevolumen in ihrem Gebiet mit etwa drei Milliarden Euro (plus 29 Prozent), davon 572 Millionen (plus 32 Prozent) im Stadtgebiet Ulm. Das Kreditvolumen lag regional bei 2,7 Milliarden Euro, in Ulm bei 301 Millionen. Angesichts anhaltend niedriger Zinsen spielten Baufinanzierungen für private Häuslebauer weiter eine große Rolle, außerdem die Digitalisierung. Hinz berichtete von Digitalisierungs-Workshops in allen Filialen, bei denen Kunden den Umgang mit neuesten Apps lernen können.