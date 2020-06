Ein buntes Zeichen gegen Rassismus setzten Mitglieder verschiedener Organisationen am Freitag in Ulm: Sie bemalten den Münsterplatz mit Kreide. Durchgeführt wurde die Aktion von „Mein Ich gegen Rassismus“ zusammen mit Greenpeace, Fridays for Future und dem „Festival Contre Le Racisme“.

Am Samstag findet auf dem Münsterplatz, um 15.30 Uhr, eine Anti-Rassismus-Demo.