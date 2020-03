Heftige Kritik an Corona-Krisenmanagement übt einer der bislang fünf erkrankten Ulmer. „Es ist absolut unprofessionell, was hier passiert“, sagt der Mann, der seit knapp einer Woche in Quarantäne ist. „Wir führen einen Krieg gegen eine Krankheit, und so werden wir diesen Krieg verlieren.“

Der 65-jährige IT-Techniker war im Februar nach Feldthurns bei Brixen in Urlaub (Südtirol) gefahren. Am 3. März traten bei ihm dort erste Krankheitssymptome auf: starke Gliederschmerzen, Lungenschmerzen, Kopfweh und Fieber. Nach seiner Rückkehr nach Ulm am 5. März meldete er sich unverzüglich beim Gesundheitsamt, er wurde unter Quarantäne gestellt. Am 6. März kam am frühen Abend das Seuchenmobil bei ihm vorbei, eine Ärztin machte bei ihm einen Abstrich am Rachen.

Kritik am Vorgehen es Gesundheitsamtes

Er habe am Sonntag mit dem Test-Ergebnis gerechnet, aber nichts da. Am Montag telefonierte er mit dem Gesundheitsamt. Dort sei ihm gesagt worden, das Uni-Labor habe am Wochenende nicht gearbeitet. „Ich habe dorthin Kontakte“, erzählt der 65-Jährige, „und weiß daher: Das stimmt nicht.“

Am Dienstag kam es zu einem weiteren Telefonat mit einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamts. Man habe versucht, ihn anzurufen – allerdings mit unterdrückter Nummer, was die Telefonanlage des IT-Technikers abweist. „Viele Telefonanlagen sind so eingestellt, das ist doch unprofessionelles Krisenmanagement.“ Zudem würden in Ulm die Testergebnisse nur telefonisch weitergegeben, in Stuttgart hingegen nur per Mail. „Wieso läuft es überall anders?“

„In Nürtingen ruft der Bürgermeister an – in Ulm nicht!“

Der Ulmer hat Vergleichsmöglichkeiten, denn auch seine Schwester hat sich im Südtirol-Urlaub angesteckt. Sie lebt in einer Ortschaft bei Nürtingen, und dort liefen die Dinge „ganz anders und besser“. So wurden bei ihr gleich zwei Abstriche genommen (Rachen und Nase): „Warum wird das überall anders gehandhabt?“ Und dann habe der Bürgermeister des Ortes bei seiner Schwester angerufen, habe sich erkundigt, wie es ihr gehe, und ihr jegliche Hilfe angeboten. „Natürlich eine tolle Sache“, stellt der Ulmer fest. „Hier bei uns: nichts!“

„Bei uns kocht jeder sein eigenes Süppchen“, sagt der Mann zu den Unterschieden von Stadt zu Stadt, von Bundesland zu Bundesland. „Die Generalität des Bundesgesundheitsministeriums ist verlorengegangen. Entscheiden tun bei uns Leute auf unterer Ebene. Und mit Empfehlungen kann man sowieso keine Krise managen.“

„Der Fehler liegt im System“

Den Mann sorgen ganz alltägliche Dinge. Zum Beispiel: Was ist mit seinem Müll? „Der ist doch kontaminiert! Was soll ich damit tun? Warum gibt es kein geschätztes EBU-Team, das ihn abholt?“ Man würde mit den Risiken nicht adäquat umgehen.

Der Mann ist mittlerweile beschwerde- und fieberfrei, aber noch eine gute Woche in Quarantäne – und hofft, dass er danach wirklich nicht mehr ansteckend ist. Der Ulmer möchte seine Ausführungen nicht als Kritik am Ulmer Gesundheitsamt verstanden wissen: „Die können nichts dafür. Die versuchen ihr Bestes.“ Der Fehler liege im System. „Das Manko befindet sich weiter oben.“