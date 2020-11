Mit einem Autokorso auf dem Altstadtring haben mehrere hundert Corona-Leugner am späten Montagnachmittag den Feierabendverkehr stellenweise lahmgelegt – insbesondere in der Neuen Straße und in der Friedrich-Ebert-Straße. Zu der Protestkundgebung kurzfristig aufgerufen hatte der Ulmer Rechtsanwa...