Ulm und Neu-Ulm gehen die Neuinfektionen mit dem Coronavirus immer weiter zurück. Trotzdem müssen die Einwohner der benachbarten Städte auch in den nächsten Wochen unterschiedliche Auflagen beachten. Der Grund: Während die gelockert hat, ist die vorsichtiger. Was hat sich für beide Städte geändert und welche Regeln gelten weiter? Ein Vergleich (Stand: 12.06.2020):

Das sind die Corona-Lockerungen und Regeln in Ulm und Neu-Ulm

Auf privaten Feiern dürfen sich in Ulm seit dem 10. Juni bis zu 20 Personen aus mehreren Haushalten treffen. Zuvor durften sich nur zehn Menschen verabreden. Verwandte sind von dieser Beschränkung nach wie vor ausgenommen.

Das gilt auch für Neu-Ulm. Abgesehen davon dürfen sich aber weiterhin nur Mitglieder zweier Haushalte treffen – unabhängig davon, wie groß diese sind. Das soll sich vorerst nicht ändern, teilte die Bayerische Staatskanzlei dem BR mit.

Kneipen in Neu-Ulm müssen geschlossen bleiben

Wenn Personal und Gäste die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln befolgen, dürfen Restaurants, Kneipen und Bars in Ulm öffnen, die Öffnungszeiten können sie selbst bestimmen. Auf der anderen Donauseite in Neu-Ulm dürfen dagegen nur Restaurants betrieben werden – und müssen spätestens um 22 Uhr schließen. Wann Bars und Kneipen. die nur Getränke anbieten, wieder öffnen dürfen, ist noch unklar.

Unterschiede gibt es auch für Schülerinnen und Schüler: Wie der SWR berichtet, sollen in Baden-Württemberg ab Mitte Juni alle Kinder zumindest zeitweise in der Schule unterrichtet werden. Kitas sollen spätestens Ende Juni wieder offen sein. Bisher darf in einer Kita maximal die Hälfte der Kinder gleichzeitig betreut werden.

In Bayern gibt es für Schüler eindeutigere Vorgaben: Nach Angaben des zuständigen Kultusministeriums waren schon vor den Pfingstferien etwa 50 Prozent aller Kinder zumindest teilweise in der Schule. Ab Mitte Juni sollen die Schüler wochenweise dort unterrichtet werden.

Neu-Ulmer Hallenbad muss weiter zu bleiben

Schwimmbäder und Badeseen am 6. Juni unter Auflagen wieder öffnen. Vorgaben gibt es unter anderem für die zulässige Besucherzahl – jede Person muss rechnerisch zehn Quadratmeter Platz haben. Das Ulmer 16. Juni wieder öffnen. In Ulm durften dieund Badeseen am 6. Juni unter Auflagen wieder öffnen. Vorgaben gibt es unter anderem für die zulässige Besucherzahl – jede Person muss rechnerisch zehn Quadratmeter Platz haben. Das Ulmer Westbad wird amwieder öffnen.

Dagegen hat das SSV-Bad trotz der Erlaubnis lediglich sein Freibad für Vereinsmitglieder geöffnet. Komplett geschlossen bleibt das Bundeswehrhallenbad , das normalerweise Bürger aus den Stadtteilen Jungingen, Lehr und Mähringen besuchen dürfen.

strenges Hygienekonzept befolgt werden. Auch in den Badeseen in den Stadtteilen Pfuhl und Ludwigsfeld darf geschwommen werden. Damit alle den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können, wurden allerdings die Badeinseln gesperrt. Das Neu-Ulmer Hallenbad muss dagegen wie alle anderen Hallenbäder in Bayern bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Das Neu-Ulmer Donaubad hat entsprechend der bayerischen Auflagen am 8. Juni die ersten Besucher empfangen. Es muss einbefolgt werden. Auch in denin den Stadtteilen Pfuhl und Ludwigsfeld darf geschwommen werden. Damit alle den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können, wurden allerdings die Badeinseln. Das Neu-Ulmermuss dagegen wie alle anderen Hallenbäder in Bayern bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Dietrich-Theater öffnet am 15. Juni

In Ulm dürfen Kinos schon seit Anfang Juni betrieben werden. Inzwischen finden auch Konzerte, Theatervorstellungen und Vorträge vor bis zu 100 Zuschauern wieder statt. Außer den Hygiene- und Abstandsregeln sind feste Sitzplätze vorgeschrieben.