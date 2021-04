Es ist nachvollziehbar, dass die Nerven in vielen Hausarztpraxen blank liegen. Seit über einem Jahr stehen die Mitarbeiter schon an der Corona-Front, und nun noch das: Mit dem bundesweiten Impfstart bei Allgemeinmedizinern stehen die Telefone nicht mehr still, laufen Anrufer förmlich Sturm.

Und doc...