Ein 12-jähriger Bub aus der Ulmer Reisegruppe, die beim Skifahren in Südtirol war, ist am Dienstagnachmittag nach Informationen der SÜDWEST PRESSE ebenfalls positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die gute Nachricht: Der Junge sei nicht in die Schule gegangen. Er habe sich bereits am Montag...