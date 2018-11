Ulm Weihnachtszirkus: Chinesische Artisten engagiert

1200 Zuschauer haben Platz im Zirkuszelt

Vorstellungen Der Ulmer Weihnachtszirkus mit Platz für 1200 Zuschauer gastiert vom 20. Dezember bis 6. Januar auf dem Volksfestplatz in der Friedrichsau. Vorstellungen sind täglich um 15.30 und 19.30 Uhr. Die Premiere ist am 20. Dezember um 19.30 Uhr. An Heiligabend ist keine Vorstellung, aber um 11 Uhr findet ein Gottesdienst und von 13 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Der Familientag mit ermäßigten Preisen ist am 21. Dezember. Am 1. Januar ist keine Vorstellung. Am 6. Januar sind die Vorstellungen um 11 und 15 Uhr.

Tierschau ist täglich von 10 bis 14 Uhr. Die Zirkuskasse hat ab Samstag, 1. Dezember, ab 10 Uhr geöffnet. Karten gibt es aber auch bei den üblichen Vorverkaufsstellen.