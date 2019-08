Ein deutscher Anwohner hat wochenlang Menschen mit türkischen, arabischen und afrikanischen Wurzeln im Bürgerhaus Mitte bedroht. Am Samstag schoss er mit einer Luftpistole auf einen Afrikaner. Der Angriff auf einen 51-jährigen Mann mit einer Luftpistole am späten Samstagabend vor dem Bürgerhaus Mitte hat offenbar einen rassistischen Hintergrund. Das Opfer ist Mitglied einer Gruppe von Afrikanern, die sich einmal im Monat in den Räumen in der Schaffnerstraße trifft. Der mutmaßliche T...