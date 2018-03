Polizei Brandanschlag auf Moschee von Milli Görüs

Schon mehr als 60 Anschläge bundesweit

Protest Am 20. Januar ist die türkische Armee im Kampf gegen kurdische Gruppen in den Norden Syriens einmarschiert. Seither sind in ganz Deutschland schon mehr als 60 Anschläge mutmaßlich radikaler kurdischer Gruppen auf türkische Einrichtungen wie Kultur- und Moscheevereine verübt worden, wie die Frank­furter Allgemeine Zeitung am Sonntag vermeldete. Betroffen von Farbbeuteln und/oder Schmierereien sind aber auch Parteigebäude von SPD und CDU, Polizei, Bundeswehr und Bankgebäude. In vielen Städten wie auch in Ulm gibt es außerdem weitgehend friedliche Demonstrationen gegen den türkischen Angriff auf Kurden. Allein in Hannover waren am vergangenen Samstag 11 000 Menschen auf der Straße.