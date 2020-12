Ein Lithium-Ionen-Akku fängt Feuer und setzt in Minutenschnelle eine ganze Etage in Brand. Was sich am 19. November in den Büroräumen der Firma Ujet in der Römerstraße 94 ereignete, einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste (wir berichteten) und nach Schätzungen der Feuerwehr einen Sachschade...