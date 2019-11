Der „Black Friday“ kommt zwar ursprünglich aus den USA, mittlerweile ist der traditionelle Shopping-Freitag nach Thanksgiving aber auch in Deutschland ein fixer Termin für Geschäfte und Schnäppchen-Jäger. An diesem Tag werben Händler mit besonderen Rabatt-Aktionen und lukrativen Angeboten. Auch in Ulm und Neu-Ulm gibt es am 29. November zahlreiche Deals. Wir verraten euch, wo.

„Black Friday“ in Ulm: Diese Geschäfte machen mit

Abt

Das Ulmer Traditionswarenhaus nimmt am Schnäppchen-Tag teil und bietet seinen Kunden am 29. November besondere Rabatte. In welchem Rahmen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Müller

Auch die Drogeriekette wird diverse Aktionen anbieten. Details folgen.

Media Markt

Der Elektronik-Händler feiert am 29. November seinen eigenen “Red Friday” mit zahlreichen Angeboten aus allen Bereichen. Für Clubmitglieder sind die Deals bereits am Tag vorher im Rahmen des „Red Friday Warm Up“ erhältlich. Für alle Kunden gibt es bei der „After Shopping-Party“ Schnäppchen bis einschließlich Samstag, 30. November“.

Smyth Toys

Der Spielwarenhändler bietet ab sofort bis einschließlich 29. November „Black Prices“ an. Kunden können dabei bis zu 150 Euro sparen.

Weitere Infos folgen.

Falls ihr noch Tipps zu tollen Deals in Ulm und Neu-Ulm habt, schickt sie gerne an online-redaktion@swp.de