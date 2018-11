Sanierung Belastungstest: Was hält die Gänstorbrücke aus?

Belastungstest: Was hält die Gänstorbrücke aus?

Ulm/Neu-Ulm / Christoph Mayer

Stresstest mit schweren Kalibern: 192 mal sind drei Autokräne – 48, 40 und 36 Tonnen schwer – in der Nacht zum Sonntag über die für den Verkehr gesperrte Gänstorbrücke gebrettert.

Ziel der am Samstagabend kurz nach 23 Uhr beginnenden, knapp drei Stunden dauernden und minutiös vorbereiteten Aktion war es zu testen, wie die marode Brücke auf extreme Belastungen reagiert. Alle vier Spuren wurden immer wieder mit Anlauf und Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern befahren. Teilweise bremsten die von der Firma Liebherr zur Verfügung gestellten Lastkräne auf der Brücke bewusst abrupt ab, um das über die Donau führende und die Städte Ulm und Neu-Ulm verbindende Spannbetonwerk noch stärker ins Schwingen zu bringen.

„Wir wollen wissen, ob die Brücke noch fünf Jahre hält, welchen Strang wir zuerst abreißen müssen und welcher noch gegebenenfalls länger benutzt werden kann“, sagte Gerhard Fraidel, Leiter der städtischen Abteilung Verkehrsinfrastruktur. Während die Kranwagenfahrer gewissermaßen als Männer fürs Grobe agierten, fand die Feinarbeit überwiegend unter der Brücke statt, wo bei frostigen Temperaturen Ingenieure und andere Experten am Werk waren.

Auswertung der Daten

Insgesamt war das Bauwerk mit 36 Schallsensoren, 20 Dehnungssensoren, 71 Temperatursensoren und 4 so genannten Verformungssensoren bestückt worden. Zum Anschluss dieser Sensoren waren rund drei Kilometer Kabel verlegt worden. Zusätzlich filmte ein Kamerasystem an der Brückenunterseite befestigte Metallplatten, die jeweils spezielle Punktmuster aufwiesen. „So können wir die in Echtzeit ermitteln, wie sich die Brücke bei Belastung verformt“, sagte ein Mitarbeiter. Ein genauer Zustandsbericht der Brücke werde erst nach Auswertung aller Daten vorliegen, sagte Fraidel. Bis dahin werde es noch einige Tage dauern. Nach Abbau sämtlicher Sperren wurde die Brücke gegen 6 Uhr morgens wieder für den Verkehr freigegeben.

