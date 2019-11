Von Donnerstag, 14. November, bis voraussichtlich Freitag, 29. November 2019, finden am Kuhberg in Ulm Bauarbeiten statt. In der Lindenhöhe, im Bereich der Zufahrt Hochsträß sowie der Einmündung zur Lindenhöhe wird die Fahrbahn saniert. Das ist notwendig, weil sich die Fahrbahn absenkt. Der Bereich wird während der Bauarbeiten komplett gesperrt.

So kommen Anwohner trotz Sperrung nach Hause

Während dieser Zeit ist die Zufahrt ins Wohngebiet nur vom Kuhbergring her, an der südlichen Anschlussstelle möglich. Eine Zufahrt vom Egginger Weg in die Lindenhöhe ist nicht möglich, die Zufahrt zu "Am Hochsträß" ist dagegen jederzeit gewährleistet.

Diese Bushaltestellen entfallen während der Bauarbeiten

Die Bushaltestellen "Oberer Kuhberg“, "Barbaralinde" und "Lindenhöhe" können während der Bauarbeiten nicht angefahren werden. Darum werden die Busse der Linie 8, Linie 14 und der Linie N8 auf den Kuhbergring umgeleitet. Am Kuhbergring werden für beide Richtungen Ersatzhaltestellen eingerichtet. Aktuelle Information zum öffentlichen Nahverkehr in Ulm und Neu-Ulm gibt es unter echtzeit.swu.de.