Ärgernis am Bahnhofsteg in Ulm Baustelle fertig, aber weiter kein Zugang zu Gleisen

Ärgernis am Bahnhofsteg in Ulm

Ulm / Christoph Mayer

Vier – nachträglich eingebaute – Treppenabgänge zu den Bahnsteigen hat der von der Schillerstraße über die Gleise zum Bahnhofsvorplatz führende Bahnhof­steg. Doch nur zwei sind freigegeben. Sie werden von Reisenden rege genutzt und führen zu den Fernverkehrsgleisen 2 und 3 sowie zu den Regionalbahngleisen 7 und 8. Wer jedoch von der Weststadt oder vom Dichterviertel kommend via Steg zu den Gleisen 1, 4, 5 oder auf den „Bayrischen Bahnhof“ mit den Gleisen 25 bis 28 will, muss nach wie vor den zeitraubenden (Um-)Weg über den baustellengeplagten Bahnhofsvorplatz nehmen.

Warum, ist nicht ersichtlich. „Betreten der Baustelle verboten“ verkünden Schilder vor den beiden gesperrten Treppenabgängen. Doch von einer Baustelle kann keine Rede sein. Seit Monaten sind die Abgänge fertig.

Politik macht Druck

Nicht nur Passanten ärgern sich darüber, sondern auch die Kommunalpolitik, die jetzt Druck auf die Deutsche Bahn macht. So hat sich der SPD-Landtagsabgeordnete und Ulmer Stadtrat Martin Rivoir in einem Schreiben an den DB-Konzernbevollmächtigten für Baden-Württemberg gewandt: Wegen der aktuellen Sperrung einer Fahrbahn vorm Hauptbahnhof sei die Schillerstraße eine wichtige Ausweichmöglichkeit für den Zugang zum Bahnhof. „Ein direkter Zugang von den Bahnsteigen zum Steg ist aus meiner Sicht unerlässlich. Deshalb bitte ich darum zu prüfen, ob die jetzt fertig gestellten Treppenabgänge zeitnah freigegeben werden können.“

Auch die CDU-Stadträte Thomas Kienle und Siegfried Keppler sind mit der Situation unzufrieden. Es sei mehr als bedauerlich, dass der zunächst genannte Fertigstellungstermin Dezember 2018 nicht eingehalten worden sei, schreiben sie an den Bevollmächtigten. Durch die Baustellenlage am Hauptbahnhof sei für Bahnreisende eine besonders belastende Situation entstanden. „Wir möchten Sie dringend bitten, alles zu tun, um eine rasche Fertigstellung durchzuführen.“

Die Bahn sieht dazu keine Möglichkeit. Auf Anfrage teilt ein Bahnsprecher mit, man brauche für die vollständige Öffnung der Treppenabgänge noch Zeit – ohne zu erklären, worum es sich bei den noch ausstehenden Arbeiten handle. Es gehe um einen „Eingriff in den Betrieb am Bahnsteig.“ Wie versprochen, würden die beiden ausstehenden Treppenabgänge jedoch planmäßig im Mai 2019 in Betrieb genommen.

Zum gleichen Zeitpunkt sollen nach Auskunft des Bahnsprechers dann auch die vier ebenfalls vom Bahnhofsteg abgehenden Fahrstühle fertig sein, die einen barrierefreien Zugang zu allen Gleisen ermöglichen. Die Gesamtkosten für den barrierefreien Ausbau betragen rund 7,4 Millionen Euro und werden von DB und Bund gemeinsam getragen.

Die Deutsche Bahn sei den Ulmern in punkto Bahnhofsteg bereits entgegen gekommen, so der Sprecher weiter. „Zum besseren Durchfluss der Reisenden hatten wir bereits im Herbst wegen des Schienenersatzverkehrs zwei von vier Treppenabgängen beschleunigt geöffnet.“ Schon damals sei klar kommuniziert worden, dass die vollständige Freigabe erst ein gutes halbes Jahr später möglich werde. „Daran hat sich nichts geändert.“