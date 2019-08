Die Altgebäude im Dichterviertel kommen nach und nach weg. Investor Rainer Staiger spielt eine Schlüsselrolle, kauft zu und macht in Sachen Vonovia Druck. Bei der Sanierung des Dichterviertels zwischen der Bahnlinie und B 10 geht es sichtbar voran – vor allem angrenzend ans neue Leonardo-Hotel mit dem Bauprojekt, das in seiner Fassade an das legendäre Flatiron-Gebäude in New York erinnert. Der Rohbau ist im dritten Obergeschoss angelangt. Investo...