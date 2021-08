Die Bäume, die Rosen, sie wiegen sich im frischen Wind, und Patrick Nicolas muss aufpassen, dass nicht auch er schwankt auf seinem Gerüst. Nur noch wenige Stunden bis zum Start der Open-Air-Ausstellung im Rosengarten an der Donau. Der Ulmer hängt 250 bedruckte Tafeln in einem Baum, wie ein Mobile bewegen sie sich in der Brise. Aber was zeigen sie? Das Innere einer Blume? Nicolas muss schmunzeln: Nein, es sind Anus-Bilder. Hieronymus Boschs „...