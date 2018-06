Medien „Keine platte Werbung bringen“

Ulm / cst

Die meisten Marketingberater „verbreiten Leerformeln“, diskutieren viel zu lang über Nichtigkeiten, und alles sei heutzutage innovativ. Das kritisierte Gerrit Klein, Geschäftsführer des Ebner Verlags in Ulm, bei seinem Fachvortrag unter dem sperrigen Titel „Die Anpassung an die Wirklichkeit – wenn die Rezepte von gestern nicht taugen, ändere sie“.

Klein ließ seine geladenen Gäste hinter die Kulissen eines Verlages schauen, der nicht bloß Zeitschriften und Fach-Magazine herausgibt und gleich an die nächste Ausgabe denkt. Sondern er transportiere in seinen Produkten nachhaltig „qualifizierte Inhalte“, etwa zu den Themen Feuerwehr, Musikinstrumente und Uhren. Dieser Inhalt müsse so aufgearbeitet werden, dass mitten im Fachtext die wichtigsten Punkte übersichtlich aufgelistet werden. Folgendes sollte ein Marketingexperte oder Verlagsredakteur beispielsweise beachten:

Keine platten Werbebotschaften bringen wie „wir sind mehr als eine Bank“, sondern das „mehr“ dann auch konkretisieren.

Die spezifischen Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppen analysieren und kennen.

Die Liste seiner Wettbewerber stets vor Augen haben.

Ein gutes Interview gleich auf allen Kanälen spielen wie Youtube, Twitter und Instagram, bevor es auf Papier gedruckt wird.

Als Firma oder eben Verlag schauen, dass man bei Google „ganz oben steht“.