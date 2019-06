„Chalk for the planet“ – „Kreide für den Planeten“: Fridays for Future Ulm hat den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz mit Kreide bemalt. Ihr Ziel: Aufmerksamkeit erreichen.

Am Freitagnachmittag wurde es bunt am Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in Ulm: Fridays for Future Ulm hatte aufgerufen zur Aktion „Chalk for the planet“. Mit Kreide malten etwa fünfzig Schülerinnen und Schüler ihre Forderungen auf das Pflaster. ‚Aktivismus statt Passivismus’ war zu lesen, daneben ‚Pflanzt wieder Bäume’ und ‚Kurzstreckenflüge nur noch für Insekten’. Und natürlich ganz groß: ‚Fridays for Future’.

Die Jugendlichen hatten sichtlich Spaß bei der Sache – ihre Aktion hatte aber auch einen ernsten Hintergrund.„Wir wollen die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf unsere Ziele lenken“, sagte die 17-jährige Dilara Bassevinc, die die Kaufmännische Schule in Ehingen besucht, „weitermachen wollen wir danach auf dem Münsterplatz.“

Fridays for Future Klimaschutz: 1600 Menschen gehen in Ulm auf die Straße Am Freitag sind auch in Ulm wieder viele Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Fridays for Future Ulm: Jeden Freitag eine Aktion

Aufmerksamkeit bekamen sie auf jeden Fall: Viele Passanten blieben stehen, schauten sich die Straßenmalereien an und kamen mit den Schülern ins Gespräch. Und die haben noch lange nicht genug. „Wir wollen in den nächsten Wochen jeden Freitag etwas organisieren und am 21. Juni ist ja auch die große Demo in Aachen“, sagt der 17 Jahre alte Dominic Bartl vom Schubart Gymnasium in Ulm. Unter dem Motto #actnow wollen die jungen Klimaschützer aus Ulm dann auch wieder für den Planeten auf die Straße gehen.

Folgst du uns schon auf Instagram? @suedwest_presse Dort findest du in unserer Instagram-Story noch mehr Fotos von der Aktion.

Das könnte dich auch interessieren:

Loris Karius in Ulm Sophia Thomalla auf Instagram: Friseur hat alles nur erfunden! Nachdem der Torwart Loris Karius und seine Freundin Sophia Thomalla in Ulm beim Friseur waren, widerspricht die Schauspielerin jetzt auf Instagram den angeblichen Behandlungen des Barbiers.