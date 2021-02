620 Arbeitsplätze sollen beim Luftfahrt-Zulieferer Diehl Aviation in Laupheim gestrichen werden, von insgesamt 1800. So will es die Konzernleitung. „Die Zahl ist uns gestern so bestätigt worden“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Dieter Kramer, der zugleich an der Spitze des Konzernbetriebsrat...