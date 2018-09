Kultur Task Force sucht neuen Opern-Standort

Stuttgart / Von Uwe Roth

Man könnte meinen, laute Überlegungen zum Bau einer neuen Philharmonie seien spätestens seit Hamburg ein Tabu. Doch der CDU-Fraktionsvorsitzende in Stuttgart scheut sich nicht, für die Landeshauptstadt ein solches Großprojekt vorzuschlagen. Alexander Kotz sieht die Chance, nach Stuttgart 21 für die Stadt ein neues, positives Kapitel aufzuschlagen: „Hamburg hat mit der Elbphilharmonie gezeigt, welch positive Wahrnehmung ein einzelnes Bauwerk international auslösen kann“, lobt der Vizepräsident der regionalen Handwerkskammer. Er schlussfolgert daraus: „Wir in Stuttgart müssen zeigen wollen, dass so etwas auch bei uns, selbstredend im Kontext der Stuttgarter Maßstäbe, machbar ist.“

Kotz ist überzeugt, dass Stuttgart ein solches Projekt ohne siebenjährige Verspätung bei der Fertigstellung und elffache Kostensteigerung hinbekommt, wie es in der Hansestadt der Fall war. Der CDU-Politiker geht davon aus, „dass hier Kosten- und Bauzeitplanung für die Projektumsetzung Bestand haben.“

Hintergrund seines Vorschlags ist, dass in der Landeshauptstadt eine äußerlich durchaus noch ansehnliche, aber im Innern stark marode Oper steht. Das über 100 Jahre alte Bauwerk ist stark renovierungsbedürftig. Dazu muss es allerdings mehrere Jahre geschlossen bleiben. So lange aber soll das Publikum auf Aufführungen nicht verzichten müssen.

Vor allem das weltberühmte Ballett soll auf einer repräsentativen Bühne ohne Unterbrechung weiter tanzen können. Die Compagnie ist ein Besuchermagnet und somit eine wertvolle Einnahmequelle. Im Gegensatz zum Schauspielhaus nebenan, das mit Besucherschwund kämpft.

Kaum Platz für neuen Standort

Die Opernsanierung wird laut einem Sanierungsgutachten aus dem Jahr 2014 auf rund 300 Millionen Euro geschätzt. Allein eine neue Bühnentechnik kostet demnach 18 Millionen Euro. Die Kosten, die sich zu gleichen Teilen die Stadt und das Land teilen, sind nicht so sehr das Problem, das bislang einen Projektstart verhindert hat. Der Grund ist vielmehr die Kessellage der Stadt mit ihren beengten Platzverhältnissen. Eine Bühne mit Zuschauerraum wäre irgendwo als Interimslösung im Stadtkern unterzubringen, nicht aber ein Haus mit Werkstätten und Kulissendepot. Dazu müsste die provisorische Oper an den Stadtrand verlegt werden. Das jedoch findet die Intendanz nicht gut. Sie fürchtet einen Rückgang der Zuschauerzahlen.

Die Stadtverwaltung glaubte eine Zeitlang, das optimale Gelände gefunden zu haben, das zumindest einigermaßen innenstadtnah ist: Das Paketpostamt zwischen Gleisvorfeld und Rosensteinpark hätte mit 35 000 Quadratmetern Nutzfläche ausreichend Platz. Doch als die Planer ihre Berechnungen zum Umbau vorlegten, überwogen die Molltöne. Um aus der Post eine Oper zu machen, müssten etwa 116 Millionen Euro investiert werden. Die CDU reagierte entsetzt: „Für unsere Fraktion ist klar, ein reines Interim mit Kosten jenseits der 50 Millionen Euro ist nicht zu vertreten“, so Fraktionschef Kotz. So entstand die Idee, die Interimsoper später durch eine Philharmonie weiter zu nutzen. „Dafür besteht eine echte dauerhafte Nachfrage“, ist er überzeugt.

Wo eine Interimslösung mit integrierter Nachnutzung gebaut werden könnte, das soll die „Task Force Oper“ herausfinden, die Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) im Mai eingerichtet hat. Sogar Ministerpräsident Winfried Kretschmann macht inzwischen Druck. „Es sind schwierige Fragen, die geklärt werden müssen. Unter anderem, ob die Ersatzspielstätte ein Provisorium ist oder eine Nachnutzung geplant ist“, sagte Kretschmann der Nachrichtenagentur dpa. Den nötigen Bauplatz für eine Zwischenlösung müsse Stuttgart liefern.

Die Task Force ist im Rathaus auf höchster Führungsebene angesiedelt. „Zwischenergebnisse gibt es noch nicht“, teilt eine Rathaussprecherin mit. Oberbürgermeister Kuhn kündigte an: „Im Herbst werde ich das Land, die Intendanten und den Gemeinderat über die Vorschläge der Task Force Oper informieren. Wir haben dazu viele bekannte und unbekannte Standorte untersucht.“

Es wird öffentlich spekuliert über Standorte wie ein Areal bei der Liederhalle, darunter ein Parkplatz vor dem Finanzamt am Rotebühlplatz und ein Grundstück, das bisher als Kohlelager am Kraftwerk Gaisburg diente. Nicht ausgeschlossen wird, dass die Oper ins Musicalzentrum nach Möhringen ziehen könnte.