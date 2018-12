Verkehr Kerosin-Pipeline zu Flughafen Stuttgart auf der Kippe

Stuttgart / Raimund Weible

Steht die Kerosin-Pipeline zum Flughafen Stuttgart vor dem Aus? Mehr als 100 Grundeigentümer verweigern die Zustimmung.

Die seit 2014 geplante Kerosin-Pipeline zum Stuttgarter Flughafen droht zu scheitern. Wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) der SÜDWEST PRESSE sagte, verweigern mehr als 100 Grundstückseigentümer die Zustimmung, die 19 Kilometer lange Leitung in ihrem Grund zu verlegen. „Wir tun uns nach wie vor schwer mit der Sicherung der Durchleitungsrechte“, sagte ein Sprecher des Flughafens unserer Redaktion. Und: „Es gibt einen Punkt, an dem wir sagen, es lohnt sich nicht mehr.“

Die Kerosin-Pipeline ist seit 2014 in Planung und sollte laut dem ursprünglichen Zeitplan schon 2017 in Betrieb gehen. Ihre Trasse verläuft größtenteils entlang der A8, sie soll den Stuttgarter Flughafen an das Mitteleuropäische Pipeline-System CEPS anschließen, das von Kehl über Tübingen nach Aalen verläuft. Derzeit wird der Flughafen von mehr als 30 Lkw täglich mit Kerosin versorgt, insgesamt sind es 220 Millionen Liter pro Jahr.

Die grün-schwarze Landesregierung würde den risikoreichen und umweltschädlichen Gefahrguttransporten gerne ein Ende bereiten. Allerdings steht eine Verwirklichung auch wegen anderer Probleme in den Sternen. „Die Voraussetzungen sind heute anders als noch vor Jahren“, sagte Hermann der „Südwest Presse“.

Eine mögliche Enteignung wie 2009 für den Bau der Ethylen-Pipeline nach Ludwigshafen sei nicht geplant. „Diesen Ansatz verfolgen wir nicht“, so der Sprecher.



