Wissen Für eine Minderheit in der Wikipedia

Stuttgart / Barbara Wollny

Rund zehn Stunden pro Woche arbeitet die Historikerin Elisabeth Skrzypek für die Wikipedia. Viele der ehrenamtlichen Autoren spendieren noch wesentlich mehr Zeit dafür, Artikel in die weltweit größte Online-Enzyklopädie einzustellen oder zu überprüfen. Nur 15 Prozent dieser Autoren sind Frauen. Damit hängt auch zusammen, dass Frauenthemen in der Enzyklopädie insgesamt unterrepräsentiert sind. „Was nicht bei Wikipedia gefunden wird, verliert an Sichtbarkeit und damit auch an Relevanz. Insofern ist unsere Arbeit durchaus auch politisch“, erklärt die Dozentin und Autorin, die in Bad Cannstatt lebt. Deshalb hat sie jetzt den Arbeitskreis „Frauen in der Politik“ gegründet.

Zum ersten Treffen kamen acht Frauen und zwei Männer in die Stadtbibliothek, eine Mischung von Neulingen und alten Wikipedia-Hasen, darunter eine Lehrerin, eine Journalistin und eine wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni. Im Prinzip sind alle willkommen, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dass sie wissenschaftlich arbeiten, Quellen auswerten und korrekt zitieren können.

„Laut Spiegel befassen sich 80 Prozent der Politikerbibliographien mit Männern, nur 20 Prozent mit Frauen. Wir wollen die roten Links in blaue ändern“, erklärt Skrzypek. Denn fehlende weiterführende Informationen sind im Lexikon mit rot gekennzeichnet. Das ist besonders oft bei Frauenthemen der Fall. So einigte sich die Gruppe darauf, als ersten Schritt die wichtigsten Kandidatinnen für die Europawahl am 26. Mai vorzustellen. Dabei folgt die Gruppe dem Grundsatz, dass nur Inhalte, die bereits in seriösen Quellen veröffentlicht wurden, Grundlage für Wikipedia-Einträge werden.

Seit Jahren gehört Wikipedia zu den beliebtesten zehn Websites in Deutschland. Jüngst ist das Riesenlexikon in die Kritik geraten. Es gäbe zu wenige Autoren, die mit der Aktualisierung nicht mehr hinterherkämen. „Allein die Masse der Beiträge ist natürlich eine Herausforderung“ sagt Skrzypek. Sie bezieht sich dabei auf die über zwei Millionen Einträge in der deutschen Enzyklopädie.