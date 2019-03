Axel Preuß ist seit dieser Saison Intendant der Schauspielbühnen in Stuttgart. Die erste Hälfte der Saison ist seiner Einschätzung nach gut gelaufen. Er hofft, dass es im Frühjahr so weiter geht. Seiner Ansicht nach leisten die beiden Bühnen Altes Schauspielhaus und Komödie im Marquardt einen wichtigen Beitrag zum Kulturleben und zur Attraktivität der Stadt.

Herr Preuß, Sie haben jetzt Halbzeit Ihres ersten Jahres als Intendant an den Schauspielbühnen. Wie lautet Ihre vorläufige Bilanz?

Axel Preuß: Wir sind sehr glücklich mit dem Start und der ersten Saisonhälfte. Es ging los mit „Maria Stuart“ und „Monsieur Claude“. Wir hatten ausgezeichneten Zuspruch von den Medien und vom Publikum. Das war großartig. „Monsieur Claude“ war die letzten vier Wochen durchweg ausverkauft. Wir mussten Zusatzvorstellungen ansetzen.

Ging es so gut weiter?

Ja, bei „Tratsch im Treppenhaus“ waren die letzten Wochen immer ausverkauft, der „Räuber Hotzenplotz“ sowieso. „Hair“ hatte auch eine Auslastung von 100 Prozent.

Haben sich auch Stücke anders als erwartet entwickelt?

Ja, es gibt zwei Überraschungen. Die laufen gerade. „Gott des Gemetzels“ findet keinen so großen Anklang. Obwohl das Stück durchs Kino bekannt ist, obwohl das Publikum begeistert ist. Ich dachte, die Menschen würden das Theater stürmen.

Die andere Überraschung?

Die positive Überraschung ist „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“. Wir sind sehr häufig ausverkauft. Das Interesse am Porträt über Hildegard Knef ist enorm.

Was wird das Frühjahr bringen?

Jede Inszenierung hat ihre Besonderheit: „Tabu“ nach Ferdinand von Schirach ist eine Uraufführung. Das machen wir in Kooperation mit den Kriminächten. Der Autor wird am 24. März zu einer Lesung hier sein.

Dann kommen Shakespeare und Vater Beimer …

Ja, „Wie es euch gefällt“. Das ist eine wunderschöne Komödie, die mein Vorvorgänger Carl Philip von Maldeghem inszeniert. Seit seinem Weggang 2009 wird es das erste Wiedersehen mit ihm geben. Zudem spielt Cornelia Gröschel die Rosalind, die zwei Tage nach der Premiere als neue Dresdner Tatortkommissarin zu sehen sein wird. In „Wir sind die Neuen“ spielt Joachim Luger, der Hans Beimer der Lindenstraße, mit.

Spanisch für Anfängerinnen ist nur zwei Wochen auf dem Spielplan.

Ja, das ist ein Extra und wird ein launiger Sommerausklang sein.

Wie kommen die Einführungsgespräche zu den Stücken an?

Sowohl die regelmäßigen Stückeinführungen als auch das Premierenfrühstück haben sich als Kulturvermittlungsformat toll entwickelt. Häufig reichen die Sitzplätze nicht aus.

Wie steht Ihr Haus jetzt da?

Wir mussten für die vergangenen beiden Haushaltsjahre eine Nullrunde bei den Zuwendungen verkraften. Deshalb sind wir trotz gestiegener Besucherzahlen in einer schwierigen finanziellen Lage.

Sind auch Besucher abgesprungen?

Seit Beginn dieser Spielzeit haben wir den negativen Trend vergangener Spielzeiten positiv wenden können.

Wenn Sie die Debatte um die Opernsanierung, bei der 500 Millionen Euro im Raum stehen, verfolgen, wünschten Sie sich ähnliche Mittel?

Unsere Schauspielbühnen und die Oper sind zwei ganz unterschiedliche Betriebe. Die Oper hat gemeinsam mit dem Ballett für Stuttgart, die Region und das Land viel geleistet und ist weltweit ein Kulturbotschafter. Die Kreativität und die künstlerische Schaffenskraft ist etwas ganz Besonderes. Diese Rahmenbedingungen muss man sich auch in Zukunft bewahren.

Würden Sie am Standort Eckensee bleiben?

Ich finde diese Ballung von Kulturinstitutionen hervorragend. Ich stecke aber nicht in den Planungen drin und kann daher nicht wirklich beurteilen, was die beste Lösung ist.

Wie verfolgen Sie die Debatte ums Kulturquartier, die der Verein Aufbruch angestoßen hat?

Die Schauspielbühnen gehören in jedem Fall zum Kulturquartier in Stuttgart. Mit ihren rund 200 000 Zuschauern tragen sie erheblich dazu bei, dass dieser Standort attraktiv ist. Das ist enorm viel. Das Publikum stimmt jedes Jahr ab. Und eine Kultureinrichtung dieser Größe gehört meines Erachtens automatisch dazu.

Würde es stören, wenn eine neue Oper in die Königsstraße käme?

Nein, überhaupt nicht. Ob die Oper bei uns um die Ecke ist oder am Eckensee oder an einem dritten Standort – ich finde es großartig, wenn in Stuttgart auf engem Raum so viel Kultur stattfindet.

Welche Rolle spielt das Kulturangebot für eine Stadt?

Kultur ist Lebensqualität. Dass Kultur in erheblichem Maße zur Attraktivität von Städten beiträgt, weiß man aus vielen Studien. Zum Beispiel, um Fachkräfte zu binden. Wir brauchen viel Kultur, um die Stadt attraktiv zu machen. Darüber hinaus ist Kultur für den Tourismus und die Belebung unserer Innenstadt ein wichtiger Faktor.

Welche Rolle spielen da Ihre Häuser?

Das Alte Schauspielhaus und die Komödie im Marquardt spielen für ein breites Publikum. Wir unterhalten auf hohem Niveau. Die Vielfalt und Qualität unserer Programme ist nicht nur für Stuttgarter, sondern auch für Touristen und Geschäftsreisende wichtig.

Infokasten