Sanierung Zwei Meter dicker Schlamm

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Eine groß angelegte Aktion lief kürzlich am idyllischen Lerchensee ab. Die Sportfischervereinigung Eckartshausen übernahm mit Hilfe des städtischen Bauhofs das Abfischen des Sees. Schon Tage davor, war das Wasser langsam abgelassen worden. Beim Großeinsatz zeigte sich, dass etwa zwei Meter Schlamm den Seeboden be­decken. Organische Substanzen, wie Laub und Bodeneintrag von umliegenden Äckern, haben sich im Laufe der Jahre angesammelt. Der 1,6 Hektar große Lerchensee war so verschlammt, dass in den heißen Sommermonaten das Wasser knapp wurde, und die Fische massiv unter Sauerstoffmangel litten.

Schlamm muss trocknen

Zur Sanierung muss der Schlamm abgetragen, der Damm abgedichtet sowie Gehölze zurückgeschnitten werden. Einige Weiden haben den Damm mit ihrem Wurzelwerk durchlöchert, Wasser sickerte durch. Bis der Morast so trocken ist, dass schwere Baumaschinen hineinfahren können, wird einige Zeit vergehen. Bauhofmitarbeiter und Sportfischer rechnen mit bis zu zwei Jahren für Trocknung und Sanierungsarbeiten.

Der Lerchensee ist seit 1989 als flächenhaftes Naturdenkmal ausgewiesen. Südlich grenzt das FFH-Gebiet „Bühlertal-Vellberg-Geislingen“ an, das dort im Wesentlichen den Lauf der Schmerach sowie das südliche Seeufer umfasst. Die „Ertüchtigung des Lerchensees“ wurde in das sogenannte Förderprogramm Naturschutzfonds aufgenommen. Bedingung für die Förderung ist, dass die Sanierungsmaßnahmen bis Ende 2020 fertig sind.

Mitglieder der Sportfischervereinigung befuhren die kleiner werdende Wasserfläche mit Schlauchbooten und sammelten von Hand die im Schlamm zappelnden Fische ein. Sie versuchten dabei ruhig vorzugehen, damit die Tiere nicht noch mehr in Panik gerieten. In großen Behältern wurden die Fische zu anderen Vereinsgewässern transportiert und dort wieder ausgesetzt.

Die nächsten zwei Jahre wird der landschaftsprägende Lerchensee einen wohl eher traurigen Anblick bieten. Auch Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler, die sich sonst an frostigen Wintertagen auf der Eisfläche tummelten, müssen vorerst auf ihr winterliches Vergnügen verzichten.