Theater Zerbrochener Krug nicht klein zu kriegen

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Hätte es für diese topaktuelle Comedy-Show über ein Gerichtsevent, das außer Kontrolle gerät, eigentlich keine zeitgemäße Textvorlage gegeben? Musste es Kleist sein mit einem Stück von 1808? Das Ensemble der Württembergischen Landesbühne Esslingen hat sich in der Inszenierung von Hans Ulrich Becker große Mühe gegeben, alles wie im heutigen Leben aussehen zu lassen: Videoaufnahmen per Smartphone, Plastikverpackung in jeder Form, folienversiegelte Silageballen als Symbol für die moderne Landwirtschaft, fetzige Rockmusik und dann natürlich der geile Rapper mit Wollmützchen und Sonnenbrille, der das verstaubte Versmaß doch noch in einen passablen Rhythmus bringt.

Das Publikum erlebte eine spannende Aufführung mit tumultartigen Szenen, lautstarken Pöbeleien bis zu Handgreiflichkeiten und wilden Verfolgungsjagden durch den Zuschauerraum. Richtig Action eben. Voll krass! Nur diese altertümliche Sprache, die man schwer versteht. Und dann die alberne Perücke, die anscheinend für die Wahrheitsfindung so wichtig ist. Welcher Kahlkopf verbirgt denn heute noch seine Blöße unter einer gepuderten Zweitfrisur?

Oberflächlicher Klamauk

Manche Zuschauer hätten aber auf den oberflächlichen Klamauk gerne verzichtet und lieber den echten Reiz dieser Meisterkomödie ausgekostet mit ihrem hintersinnigen Humor und feinen Pointen. Hauptdarsteller Martin Theuer, der aus diversen anspruchsvollen Rollen bekannt ist, hätte das Zeug, den behäbigen Dorfrichter Adam in seinen Nöten, aber auch seiner Gerissenheit zu zeigen. Muss er doch eine Straftat aufdecken, die er selbst begangen hat. Sein Part könnte die wahre Aktualität dieser Figur verdeutlichen. Es gäbe Parallelen zu heutigen politischen oder kirchlichen Würdenträgern, die Dreck am Stecken haben, sich aber mit Tricks und Finten der Aufklärung widersetzen, die Schuld auf andere schieben und verhindern wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Theuer aber muss die Witzfigur geben.

Die sprachliche Gewandtheit des Dichters, seine bildhaften Beschreibungen und der echte Unterhaltungswert der Komödie blitzen durch, wenn Kristin Göpfert als Marthe Rull und Ursula Berlinghof als Muhme Brigitte ihre Zeugenaussagen machen. Markus Michalik in der Rolle des Ruprecht kommt als Rapper ganz groß raus. Sofie Alice Miller als Eve bleibt anfangs zurückhaltend. Antonio Lallo, als Gerichtsschreiber Licht, Markus Michalski als Gerichtsrat Walter und Dietmar Kwoka als Bauer Veit legen sich mächtig ins Zeug, die Aufführung spaßig und aktionsreich zu machen. Alle zusammen ernten lang anhaltenden Schlussapplaus.

Goethe soll das Stück bei der Uraufführung in Weimar durch die Teilung in drei Akte um seine Wirkung gebracht haben. Regisseur Becker versucht das Gleiche und unterbricht den Spannungsbogen mit kurzen Pausen und verdunkelter Bühne. Letztlich ist „Der zerbrochene Krug“ aber weder durch Goethe noch durch Becker kleinzukriegen.