Bevölkerungsschutz Wenn die Sirenen in den Mainhardter Teilorten beim Test schweigen

Mainhardt / Oliver Färber

Die Gemeinde Mainhardt hat in fünf Teilorten das altbewährte Alarmierungssystem wieder in Betrieb genommen – mit mäßigem Erfolg bei einer Probe.

Groß und breit stand es im Mitteilungsblatt der Gemeinde Mainhardt, dem Mainhardter Waldboten, dass in den Teilorten wieder altbekannte Töne zu hören seien, die früher auf Gefahren hinwiesen: Geplant war am zweiten Samstag im Oktober um 15 Uhr – wie künftig immer auch am zweiten Samstag im April – einen Probealarm der per Funk ansteuerbaren Sirenen auszulösen. Die waren erst kurz davor wieder in Betrieb genommen worden.

Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail. „Nur in Geißelhardt hat der Probealarm funktioniert“, berichtet Mainhardts Bürgermeister Damian Komor. In Ammertsweiler, Bubenorbis, Hütten und Lachweiler schwiegen die Sirenen. Rund 7500 Euro hat es sich die Kommune kosten lassen, dass die integrierte Leitstelle von Landkreis und Rotem Kreuz die Geräte wieder per Funk ansteuern kann. Dies war nötig geworden, nachdem im Haller Land die Alarmierung der Hilfsorganisationen auf ein neues digitales System umgestellt worden ist.

„Der Wunsch aus der Bevölkerung, den Ortsvorstehern und von den örtlichen Feuerwehrkommandanten war da, die Sirenen doch wieder in Betrieb zu nehmen“, erklärt Komor, warum Mainhardt nicht wie andere Kommunen das System gänzlich aufgegeben und nun doch wieder fit gemacht hat. Schließlich entstehen neben den erwähnten Umrüstungskosten auf digitale Alarmierung auch für jede der fünf Sirenen jährliche Wartungskosten von rund 130 Euro – plus das Beheben von möglichen Schäden.

Doch die Vorteile lägen – gerade in den ländlich strukturierten Teilorten – laut Komor auf der Hand. „So kommen auch Leute zu Hilfe, die einmal bei der Feuerwehr waren, und unterstützen, falls Not am Mann ist“, so der Schultes. Die Menschen dort seien es auch gewohnt gewesen, vor Feuer und Gefahren über die Sirenen gewarnt zu werden.

Doch wie der Probealarm gezeigt hat, funktioniert es nicht überall. „Wir haben es direkt nach der Installation durch eine Fachfirma versäumt, gleich das System zu testen“, gibt Komor zu. Jetzt seien diese Spezialisten erneut beauftragt, den Fehler zu finden.

Es könne viele Ursachen haben – unter anderem, dass das digitale Funksignal zu schwach sei, um die Empfänger zu erreichen. „Ein Umsetzer dafür ist auf dem Lachweiler Wasserturm“, weiß Mainhardts Kämmerer Friedmar Wagenländer.

Hilfe kommt trotzdem

Die Bevölkerung braucht indes keine Sorge haben, dass bei einem Notfall keine Hilfe eintrifft – nur weil die Sirenen noch nicht alle wieder funktionieren. Die Feuerwehrleute werden wie bisher auch über die Piepser, die sie tags und nachts bei sich tragen, alarmiert. „Und bei jedem Einsatz lösen die Sirenen auch nicht aus“, erklärt der stellvertretende Feuerwehrkommandant Daniel Sommer. Nur bei größeren Bränden geschehe dies durch den Rechner der Leitstelle automatisch.