Wie diemitteilt, war ein 38-Jähriger am Freitagabend gegen 22.20 Uhr mit seinem Skoda auf der Kreisstraße vonin Richtungunterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung runter. Das Auto prallte schließlich gegen einen, der etwa fünf Meter neben der Fahrbahn steht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 38-Jährige in seinem Wagen. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto herausschneiden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch dendes Autofahrers feststellen. Am Skoda entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro. Die Feuerwehr Braunsbach war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.