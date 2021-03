Es wirkt etwas surreal: In ihren schwarzen Roben stehen die Prozessbeteiligten um die junge Zeugin herum, die in einer Akte blättert. Die Vorsitzende Richterin Eva Bezold hat den Staatsanwalt, die beiden Nebenklagevertreter und den Verteidiger zu sich und der Polizeikommissar-Anwärterin an das Ric...