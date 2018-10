Personalie Pascale Welisch ist neue Leiterin des Gesundheitsamtes

Schwäbisch Hall / Maya Peters

Dr. Pascale Welisch ist seit Oktober Leiterin des Gesundheitsamtes des Landkreises. Sie folgt auf Dr. Eva König.

„Ich bin wirklich ein Naturmensch“, sagt Dr. Pascale Welisch und lächelt. Sie zeigt dabei auf die großformatigen Fotos hinter sich. Die Viehweide bei Michelbach/Wald, die Niagarafälle und mehrere Detailaufnahmen von der Schwäbischen Alb verzieren ihr frisch bezogenes Büro. Seit Anfang Oktober ist die 53-jährige Leiterin des Gesundheitsamtes. Die auf Leinwand gedruckten Fotos sind auf Wanderungen und auf der letzten großen Reise entstanden. „Meine Vorgängerin hatte hier noch Kunstdrucke hängen“, so die musikalische Ärztin mit Jagdschein. Solche hängen weiterhin auf den Fluren.

Ihr für Deutschland ungewöhnlicher Vorname „Pascale“ kommt aus Frankreich, der Heimat ihrer Mutter. Aufgewachsen ist sie mit sechs Geschwistern in Karlsruhe. Mit zwölf Jahren kam Welisch auf ein Mädcheninternat, welches sie in bester Erinnerung hat. „Das war für die sogenannten „Mint-Fächer“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) hervorragend“, nickt sie.

Besonders in homogenen Gruppen zeige sich, dass darin Mädchen auch gut seien. Neben dem Abitur absolviert sie an der Schule eine Schreinerlehre, die sie im gleichen Jahr abschließt. „Das hat mir im Leben schon viel geholfen“, freut sie sich über die handwerkliche Erfahrung.

Im Anschluss studiert Welisch in Freiburg Medizin. Die praktischen Teile der Ausbildung macht sie unter anderem am Bodensee, in Genf, Straßburg sowie Regensburg. Ihren Facharzt in Radiologie beginnt sie in Bremen und erhält dann noch in Ravensburg einen Platz. Die räumliche Flexibilität kennt sie auch aus ihrem Elternhaus. „Meine ganze Familie lebt verstreut, eine meiner Schwestern wohnt in Frankreich, eine andere in Bayern, mein Bruder in Kanada und meine Eltern sind auch häufig umgezogen“, berichtet die Ärztin.

Dennoch ist ihr seit 1999 Mittelsteinbach bei Pfedelbach Heimat geworden. Dorthin zieht sie gemeinsam mit ihrem damaligen Mann und der ersten Tochter, im Jahr drauf wird die zweite Tochter geboren. „In meiner Familienphase war ich immer wieder zur Praxisvertretung im Krankenhaus Öhringen tätig“, erzählt Welisch. Seit 2004 ist sie zudem Gemeinderätin in Pfedelbach. „Das ist eine spannende Tätigkeit“, findet sie. Als die Kinder alt genug sind, steigt sie wieder voll ins Berufsleben ein. 2011 beginnt Welisch beim Gesundheitsamt Heilbronn zu arbeiten und macht ihren Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen in Bayern. 2015 arbeitet sie erstmals für sechs Monate im Haller Gesundheitsamt. „Solche Abordnungen gehören dazu, um später Führungsaufgaben übernehmen zu können“, erklärt die Ärztin.

Viel Unterstützung erfahren

Zuletzt habe sie zwei Jahre das Sachgebiet für Infektionsschutz und Umweltmedizin in Heilbronn geleitet. „Eine solche Stelle wie ich sie nun habe, habe ich immer angestrebt. Meine damalige Chefin hat mich dabei total unterstützt“, ist sie dankbar.

„Noch bin ich in der Orientierungsphase“, zeigt sich Welisch nach den ersten vier Wochen im Amt zurückhaltend. Zwar bringe sie sicher eigene Impulse und Erfahrungen mit ein, doch habe sie das Amt gut geordnet übernommen. Mit derzeit etwa 30 Mitarbeitern in Crailsheim und Hall sei die Behörde eher klein im Vergleich zu Heilbronn. „Da hat man als Chef den Hut für alles auf.“ Prompt klopft es an die Tür, eine ihrer Mitarbeiterinnen hat eine Frage. Mit die größte Aufgaben werde 2019 der Umzug ins Karl-Kurz-Areal und die Verlagerung des Hauptstandorts nach Crailsheim sein. Die Vorbereitungen im Hintergrund liefen schon.

„Das war eine aufregende Woche“, blickt sie auf Anfang Oktober zurück. Denn parallel zur neuen Stelle habe sie zu ihrem zweiten Mann, einem Förster, „ja“ gesagt. Und damit nicht nur ein neues Amt übernommen, sondern auch privat einen neuen Lebensabschnitt begonnen.