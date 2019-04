Das Neue Globe auf dem Unterwöhrd lockt nicht nur Gala-Gäste und Premierenbesucher. Die Menschen strömen ins neue Haus.

Festliche Blechbläsermusik erschallt am Sonntagvormittag über den Platz vorm Neuen Globe – einst von Mendelssohn für Shakespeares „Sommernachtstraum“ komponiert. Die Trompeten und Posaunen laden ein zur Matinée, und sie haben bereits am Freitagabend auf die feierliche Eröffnungsgala in dem neuen Gebäude eingestimmt.

Nervenkitzel zum Schluss

„Jetzt ist Schluss! Jetzt wird hier gespielt!“, ruft Intendant Christian Doll gespielt genervt beim launigen Intermezzo in der Gala einer Handwerker-Darstellerin aus dem Jugendensemble zu. Sie lässt auf der ersten Bühnenetage den Akkuschrauber surren, um schnell noch ein paar Schrauben in die Decke zu drehen. Man darf vermuten, dass sich Doll für diese kleine charmante Alltagsszene nicht besonders verstellen musste. Auch, dass das Rednerpult für Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim und Staatssekretärin Petra Olschowski auf offener Bühne erst aus einem Karton gepellt wird, ist ein feiner amüsanter Hinweis darauf, dass die Handwerker wirklich bis zuletzt an dem neuen Bau gearbeitet haben, während längst intensiv für die Eröffnungspremiere geprobt werden musste. Gut vorstellbar, dass es da auch mal laut wurde zwischen den Akteuren. Baubürgermeister Peter Klink lässt augenzwinkernd durchblicken, dass man sich manchmal schon auf den Nerven herumgetrampelt sei. Denn eigentlich hätte das Theater bereits zum Jahreswechsel fertig sein sollen. Doch nun ist es endlich geschafft. Am Ende der Gala liegen sich Theater- und Bauleute am Freitagabend glücklich in den Armen. Und nicht nur Freilichtspiele-Geschäftsführerin Jutta Parpart ringt vor Rührung und Erleichterung mit den Tränen.

Schwäbisch Hall Neues Globe: Theaterneubau bekommt Besuch aus den USA Professor Robert Richmond aus South Carolina ist in Europa unterwegs, um sich Theaterbauten anzusehen. So ist er auch in Hall gelandet.

Auch bei den Gästen kommen Eröffnung und das Gebäude an sich gut an. Etwa bei Dolls Vorgänger Christoph Biermeier. Er hat das Neue Globe bereits maßgeblich mit auf den Weg gebracht, „und er hat sich oft in den Wind gestellt“, merkt Doll dankbar an. Biermeier freut sich übers neue Theater. Wehmut? „Nein, gar nicht. Es ist wirklich schön geworden.“

Auch die anfänglichen Globe-Kritiker scheinen sich überzeugen zu lassen. Grünen-Stadtrat Joachim Härtig jedenfalls, dessen Fraktion „den Prozess kritisch begleitete“, zeigt sich sehr zufrieden – immerhin stecke auch viel Energie und Geld in den Bau.

Besucheransturm am Sonntag

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag strömen die Menschen förmlich zum Unterwöhrd. Jeder möchte einen Blick auf und in den viel diskutierten Theaterbau werfen. Und meistens ist ein anerkennendes „schön geworden“ als Kommentar zu vernehmen.

Erleichterung über und Stolz auf das Erreichte, Gespanntheit auf das neue Gebäude und Vorfreude auf das Kommende – alles mischt sich an diesem sonnigen Wochenende in und rund ums Neue Globe. Die Menschen nehmen den neuen Theaterbau in Empfang. Baubürgermeister Peter Klink verwendet bei der Schlüsselübergabe am Freitagabend die Geburt als Sinnbild: Das Baby sei nun zur Welt gekommen, teils unter schlimmen Wehenschmerzen, jetzt müsse dem Kleinkind das Laufen beigebracht werden – und die ersten Schritte seien schon sehr beeindruckend.

