Verwaltung sperrt Neue Reifensteige voraussichtlich von Ende August bis Anfang November: Am Nordende des Tunnels entsteht ein Kreisverkehr.

Holger Göttler, Fachbereichsleiter Planen und Bauen, schleppt 16 Detailpläne mit sich herum. Mit denen will er ganz genau darstellen, dass zu jedem Zeitpunkt die Anwohner möglichst wenig belastet werden und die täglich bis zu 50 Lastwagen die Löwenbrauerei stets anfahren können. Der Biernachschub für Hall bleibt gesichert.

Es kommt dennoch bei der „Äußeren Erschließung“ des Bahnhofsareals einiges auf die Anwohner und auch Pendler von außerhalb zu. Das 4,5 Hektar große Gelände am Bahnhof erhält neue Kanäle, neue Leitungen und einen Kreisverkehr am Nordportal des Ilse-Tunnels an der Neuen Reifensteige. Die Stadtwerke, der Eigenbetrieb Abwasser und die Stadtverwaltung sind am Werk. 2,5 Millionen Euro sollen die Arbeiten kosten. Eine Million davon schluckt der Bau des neuen Kreisverkehrs, der es den Bewohnern des Quartiers ermöglichen soll, ohne Zeitverzögerung auf die Neue Reifensteige einfahren zu können. Der Gemeinderat hatte der Vergabe der Arbeiten einstimmig zugestimmt.

Am Montag starten die Arbeiter der Firma Wolff und Müller mit harmlosen Tätigkeiten. Die Süd-Ostseite der Ringstraße wird aufgegraben. Noch kommt man dort mit dem Auto vorbei. Offiziell ab 2. September – möglicherweise aber schon etwas früher, um das Ende der Sommerferien zu nutzen – startet die Phase 2 der äußeren Erschließung.

Zehn Wochen lang ist dann der untere Teil der Neuen Reifensteige für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Lastwagen können von unten kommend an der Kreisverkehrbaustelle über eine Behelfsstraße vorbeischleichen.

Diplom-Ingenieur Thomas Kistinger, von BIT aus Öhringen, hat eine Bitte: „Die Anwohner sollten die Alte Reifensteige nutzen.“

Es müssten zwar Umwege in Kauf genommen werden, die Gebäude der Anlieger seien aber zu jedem Zeitpunkt erreichbar.

Nach der Bauphase 3, die vom 28. Oktober bis 8. November andauern soll, wird der Tunnel und auch die Neue Reifensteige wieder geöffnet. „Wir hoffen aber, früher fertig zu werden“, sagt Thomas Kistinger, der im Auftrag der Schwäbisch Haller Stadtverwaltung die Baustelle koordiniert.

16 Bauphasen später soll das neue Wohngebiet, auf dem sich einst Firmen des Güterbahnhofsgeländes befanden, besser ans Straßen- und Kanalnetz angebunden sein. Ab Mitte März bis Ende des Jahres 2020 erfolgt parallel zur äußeren Erschließung auch die innere Erschließung. Das heißt: Auf der derzeit wie eine Fels- und Erdwüste aussehenden Fläche entstehen Kanäle, Kabelstränge und Straßen.

„Das Feld ist ja bereits geräumt“, erläutert Baubürgermeister Peter Klink im Pressegespräch. Bis Ende August dauerten die letzten Arbeiten dort an. Obwohl der Bereich massiv von den Bomberangriffen im Zweiten Weltkrieg betroffen war, wurden lediglich Munitionssplitter gefunden. Eine bereits im Voraus bekannte Ölverschmutzung wurde beseitigt. Derzeit wird die Vermarktung der Bauabschnitte B1 und B5 vorgenommen (siehe Grafik).

