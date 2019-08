Die Telekom ist in Michelbach fündig geworden. Ein Mann stellte im Juli sein Grundstück zur Verfügung. Nun jedoch hat er es sich anders überlegt. Er will, dass der Mast doch nicht gebaut wird.

Der Michelbacher Gemeinderat hatte im vergangenen Januar abgelehnt, der Telekom ein kommunales Grundstück für den Bau eines Mobilfunkmastes zur Verfügung zu stellen. Doch der Mobilfunkkonzern gab sich mit der Entscheidung nicht zufrieden und beauftragte sein Tochterunternehmen Deutsche Funkturm GmbH mit der Suche nach einem Privatgrundstück. „Wir möchten den Ort nicht ins Mobilfunk-Mittelalter zurückfallen lassen“, schrieb Telekom-Sprecher Hubertus Kischkewitz vor Kurzem an unsere Zeitung. Der geplante LTE-Mast könne auf lange Sicht auf den neuen Mobilfunkstandard 5G aufgerüstet werden, deutet er an: „Und um es klar zu sagen: Wo kein LTE, da kein 5G. Jeder LTE-Standort wird für den Aufbau von 5G gebraucht. LTE wird für lange Zeit die Basis bleiben, auf dem sich das Mobilfunknetz der Zukunft entwickelt.“ Dereit befinden sich in Michelbach lediglich GPRS-Antennen.

Kurz nach Kischkewitz’ Statement wurde die Deutsche Funkturm GmbH bei der Suche nach einem Privatgrundstück am Nordostrand des Hauptortes nahe des Hagenhofs fündig. „Wir haben in Michelbach eine Fläche gefunden, die wir für einen neuen Mobilfunkstandort zur besseren Versorgung der Region nutzen möchten“, teilte ein Unternehmenssprecher vergangene Woche mit. Allerdings dürfte die Inbetriebnahme noch auf sich warten lassen: „Die Bauvorbereitungen und notwendigen Genehmigungsverfahren wie beispielsweise die Baugenehmigung nehmen in der Regel mehrere Monate bis zu zwei Jahre in Anspruch“, so der Funkturm-Sprecher.

Im Funkloch Kein Handynetz in Bollingen Herta Botzenhardt muss zum Telefonieren vor die Haustür gehen: Am Ortsrand von Bollingen ist das Handynetz denkbar schlecht.

Vertrag bereits unterschrieben

Fraglich ist seit einigen Tagen, ob das Genehmigungsverfahren überhaupt erst beginnt. Denn der Grundstückseigentümer hat es sich anders überlegt. Er wolle von dem mit der Deutschen Funkturm GmbH im Juli geschlossenen Mietvertrag aus haftungsrechtlichen Gründen wieder zurücktreten, sagt der Mann auf Nachfrage. Noch habe er von der Deutschen Funkturm GmbH keine Rückmeldung, ob sie sich auf die Auflösung des Mietvertrags einlassen möchte.

Für die Michelbacher Initiative gegen Mobilfunk wäre der Bau eines Funkmastes am Hagenhof „eine Katastrophe“, wie deren Mitglieder im Gespräch mit unserer Zeitung betonen. Die Mobilfunkgegner verweisen auf mehrere Studien, die gesundheitsschädliche Auswirkungen von elektromagnetischer Strahlung belegen (siehe Infokasten). Zudem treten sie der Aussage der Telekom entgegen, dass das Handynetz in Michelbach unterentwickelt sei. Tatsächlich besteht an vielen Stellen im Hauptort schon heute LTE-Empfang, der offenbar von den wenige Kilometer entfernten Antennen auf dem Wasserturm Uttenhofen, dem Schützenhaus Westheim und einem Haus auf dem Hessentaler Karl-Kurz-Areal herrührt. Mehrfach betonte die Ini­tiative, notfalls auch juristisch gegen den Funkmastbau vorgehen zu wollen.

Das könnte dich auch interessieren:

Netz-Ausfall in Oberstadion Kein Telefon und Internet tagelang – Störung inzwischen behoben Tagelang gab es in Oberstadion kein Internet oder Telefon. Ein beschädigtes Hauptkabel war der Grund, warum im Netz der Telekom nichts mehr ging. Die Störung wurde inzwischen behoben.

Wissenschaftsstadt Ulm Science Park: Neue Unternehmen sorgen für Bewegung Blick in die Zukunft: Bosch Rexroth will nach Übernahme des Telekom-Standorts zügig erweitern.