An vielen Orten ist in Schwäbisch Hall am Samstag des Kuchen- und Brunnenfestes viel los. Das ist das Programm für den 8. Juni 2019.

Die Stadt Schwäbisch Hall hat das Programm für das Kuchen- und Brunnenfest 2019 bekannt gegeben. Das passiert am Samstag, 8. Juni 2019:

10-17 Uhr:

Das Hällisch-Fränkische Museum (HFM) öffnet die Abteilung „Hall und das Salz“ - der Eintritt ist frei.

11-18 Uhr:

Schausieden: Sieder zeigen, auf welche Weise in Hall Salz hergestellt wurde – in der Siedehütte hinter dem HFM.

12-18 Uhr:

Die Theatergruppe Haalunkel und die Musikgruppe Haalgschrey zeigen mittelalterliches Lagerleben auf dem Grasbödele am Eisernen Steg

12.30 Uhr:

Haalgschrey musiziert auf dem Festplatz auf dem Unterwöhrd. (Nochmal um 14.30 Uhr)

13 Uhr:

Haalunkel zeigt Trinkstubenszenen auf dem Unterwöhrd. (Nochmal um 15 Uhr)

14-18 Uhr:

Die Schützenkompanie zeigt mittelalterliches Lagerleben auf dem Grasbödele.

14-18 Uhr:

Auf einer historischen Münzpresse werden Gedenkmedaillen geprägt – am Unterwöhrd.

14.30 Uhr:

Haalgschrey musiziert auf dem Festplatz auf dem Unterwöhrd.

14.30 Uhr:

Öffentliche Stadtführungen

„Mit dem Sieder durch die Stadt“ und

„Hall und das Salz“

Treffpunkt: Touristinfo, Hafenmarkt 3 – Kosten: 6 Euro (3 Euro Jugendliche von 12-16 Jahren und Studenten)

15 Uhr:

Haalunkel zeigt Trinkstubenszenen auf dem Unterwöhrd.

17 Uhr:

Mittelalterliche Theaterszene von Haalunkel und Haalgschrey: „Einkerkerung von Delinquenten in den Sulferturm“ am Haalplatz.

Der Eintritt ist frei.

21 Uhr:

Der große Siedershof zieht durch die Stadt.

21.30 Uhr:

Aufführungen historischer Szenen auf dem Marktplatz (Eintritt frei):

Auftritt des Hoolgaascht, Fackeltanz des Siederhofs, Salutschießen, ...

20-24 Uhr:

Die Band „TETs“ spielt auf dem Festplatz am Unterwöhrd. Eintritt: 6 Euro

