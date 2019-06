Regisseur Christian Doll zeigt Hugo von Hofmannsthals altes Mysterienspiel „Jedermann“ als ein nachdenkliches Stück im modernen Gewand.

Zerbrochen, zerborsten, zerstört – auf der Großen Treppe vor der Haller Michaelskirche scheint ein Kleinflugzeug zerschellt zu sein. Auf den Stufen liegt ein Mensch, abgestürzt aus seinem Höhenflug des Lebens: der Jedermann. Auf den ersten Blick wird klar: Da wird ein Mensch brutal und vor der Zeit aus dem Leben geholt. Der nahende Tod und die unweigerlich damit verknüpfte Frage nach dem, was bleibt vom Leben, das ist der Stoff, auf dem die Freilichtspiele Schwäbisch Hall einst gegründet wurden. Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ ist der Treppen-Klassiker schlechthin. Mit ihm hat 1925 auf den Stufen vor der Michaelskirche alles angefangen.

Offenbar gehört es zu dem sich fordernden Selbstverständnis eines Haller Freilichtspiele-Intendanten, sich das altertümliche „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“, dem auch eine ordentliche Portion Behäbigkeit und moralinsaure Belehrsamkeit anhaftet, mal gründlich vorzunehmen. Christian Doll ist nun der achte Regisseur, der Hugo von Hofmannsthals Tragödie in Schwäbisch Hall auf der Treppenbühne in Szene setzt. Er und sein Ensemble stürzen sich mit großer Lust, mit wohldosiertem Spaß und zugleich mit der gebotenen Ernsthaftigkeit in dieses alte Mysterienspiel. Sie holen es von seinem ehernen Sockel, blasen den Staub ab und setzen es ins Hier und Heute. Das Weihespiel ist kräftig aufpoliert und erstrahlt auf den Theaterstufen in neuem Glanz. Tradition ja, aber bitteschön in zeitgemäßer Form – und das gelingt.

Klar, die großen Fragen des Seins werden nach wie vor gestellt. Die herkömmlichen Kirchenbänke in den sonntäglichen Gottesdiensten werden zwar immer leerer, aber die vielen Heilsverkünder deshalb ja nicht weniger – im Gegenteil. Religion ist out, Spiritualität aber total in. Immerhin auf den Tod ist Verlass, der ist ein treuer Begleiter des Lebens, hat immer Saison – auch in der modernen Konsum- und Spaßgesellschaft.

Wie aus einem bösen Traum erwacht der zwischen den Trümmern auf der Treppe liegende Jedermann, noch nicht ahnend, dass sein letztes Stündlein schon geschlagen hat. Gunter Heun verkörpert ihn als erfolgreichen Geschäfts- und gewandten Lebemann auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein Jedermann steht voll im Saft, ist ein stolzer, mitunter hochmütiger, aber dennoch sympathischer Kerl. Zuweilen können die Nöte und Bitten der armen Nachbarin (Kerstin Marie Mäkelburg), die im Leopardenmuster-Kleidchen über die Stufen stöckelt, oder des Schuldknechts (Claudius Freyer), der ihm mit der Pistole droht, einige wenige Gewissensbisse übers Gemüt huschen lassen. Doch die sind schnell verflogen. Lieber dividiert er den Bittstellern genüsslich belehrend die lästigen Pflichten seines Reichtums auseinander. Heun zeigt einen differenzierten Charakter, der vom tiefen Glauben an die Macht des Geldes beherrscht ist. Auch die Warnungen und Bitten seiner Mutter – ein herrlich spielerischer Dialog mit der resoluten und mit viel Mutterwitz ausgestatteten Christine Dorner – schlägt der eigenwillige Sohn in den Wind.

Schicke Party zwischen Wrackteilen

„Mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen“, heißt es im alten Kirchenlied. Ausstatterin Cornelia Brey hat mit der abgestürzten Maschine ein starkes Bild für die Zerbrechlichkeit des Lebens gefunden. Zugleich lässt es sich rund um die Trümmer vortrefflich feiern. Dies tut Jedermann mit seinen Tischgesellen und mit seiner Buhlschaft, die Martina Maria Reichert als eine selbstbewusste, aparte und auch besorgte Liebende glaubhaft verkörpert.

Doch mitten in der schicken Party überfallen ihn schlimme Endzeitgedanken. Die schaurigen „Jedermann“-Rufe des Tods hallen über den Platz. Schwer beeindruckend ist Stefan Lorch als jener „starke Bot“, der wie ein schwarzer Schatten durch die Szenerie wandelt und – mal von der Kirchturmspitze herab oder vom Rathausbalkon herüber – den Jedermann an sein Ende gemahnt. Wie ein düsterer Fantomas jagt er mit seiner eindringlichen Stimme und dezidierter Artikulation manchem Zuschauer ein Frösteln über den Rücken. Aber Lorchs Tod strahlt nicht nur unerbittliche Kälte aus, sondern auch freundliche Güte: Er nimmt den gebrechlichen Gott (Christine Dorner) liebevoll an die Hand wie ein kleines Kind und Jedermanns Mutter an ihrem Ende tröstlich in den Arm.

Auf der verzweifelten Suche nach Freunden, die ihn auf dem letzten Weg begleiten sollen, darf Gunter Heun als Jedermann ausgiebig bitten, jammern und sich ängstigen. Auch dies tut er mit großer Präsenz. Und vor allem: Er schafft es, Hofmannsthals kunstvolle, teils sperrig wirkende Sprache erfreulich „normal“ klingen zu lassen.

Tanzende Geldscheine

Alexander Martin zimmert sich als windiger Guter Gesell schnell diverse Ausreden zusammen. Jedermanns komisches Vettern-Gespann, der Dicke (Claudius Frey) und der Dünne (Frerk Brockmeyer), wollen sich davonstehlen. Der Mammon springt nicht als Fiesling aus der Kiste, sondern ist ein stattlich ausgestopfter Zirkusclown im goldenen Glitzeroverall mit roter Haar-Explosion aus der Halbglatze: Kerstin Marie Mäkelburg singt zum Banjo von Johannes Weik und lässt die Geldscheine tanzen – ein Prise Musical darf schon sein.

Aber Geld ist halt flüchtig und wenn‘s ans Sterben geht, keinen Cent wert. Deshalb müssen die Werke herhalten: Tabea Scholz gibt in ihrem viel zu großen Jedermann-Anzug und auf wackeligen Beinen ein bemitleidenswertes Bild von Jedermanns guten Werken ab. Martina Maria Reichert verkörpert einen kühlen und dennoch gütigen Glauben. Im gemeinsamen Tanz mit Jedermann zu dem schönen „Agnus Dei“-Gesang von Tabea Scholz erfährt der reiche Mann dann doch noch eine Läuterung, die ihn schließlich vor dem Zugriff des Teufels bewahrt. Rouven Magnus Stöhr hat sichtlich Spaß, in einer rustikalen Mischung aus Perchtengeist und Hoolgaascht schimpfend, zeternd und drohend die Fäuste hebend nach der Seele des Jedermann zu trachten. Doch Glaube und die erstarkten Werke stellen sich ihm als coole Men-in-Black-Bodyguards in den Weg.

Beklemmendes Schlussbild

Reue hin, Erlösung her – sterben muss Jedermann freilich trotzdem bei seinem Flugzeugabsturz aus dem Leben auf die Haller Treppe. Da hilft auch der Einsatz der Rettungskräfte nichts mehr – ein ziemlich realistisches und beklemmendes Bild, das nachwirkt.

Drama, Tiefgang, Spektakel und Spiellust – Christian Doll bringt in seiner Inszenierung diese Dinge gut zusammen. Dazu kommt die spannende Live-Musik von Johannes Weik: Er hat mit Akustik-Gitarre, siebensaitiger E-Gitarre und Banjo seinen Platz unterm Torbogen am Kirchenportal. Von dort illustriert er die Szenen akustisch, lässt bekannte Melodien einfließen, übersetzt Gefühle in Klänge – klug dosiert, umsichtig, versiert.

Der Haller „Jedermann“ ist im Heute angekommen. Er unterhält und macht nachdenklich – was will man mehr? Dafür spendet das Publikum bei der gut besuchten Premiere unter dräuenden Wolken am vergangenen Samstag freundlichen Applaus.

