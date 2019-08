Am 31. August findet in der Schwäbisch Haller Innenstadt eine Demonstration statt. Anlass ist der Antikriegstag 2019.

Der Kreisverband Schwäbisch Hall des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) ruft für Samstag, 31. August zu einer Demonstration und Kundgebung zum Antikriegstag 2019 auf. Das Motto lautet „Aktiv gegen Aufrüstung und Krieg“. Es sprechen der Autor und Friedensaktivist Jürgen Grässlin, Alexander Kleiß von Informationsstelle Militarisierung sowie Sadiq Zartila und Samer Hassnou vom Freundeskreis Asyl.

Antikriegsdemo in Hall Kritik an Rüstungsausgaben und Chemnitz-Vorgänge Rund 200 Teilnehmer marschieren zum Antikriegstag am Samstag durch die Haller Innenstadt.

DGB demonstriert gegen Aufrüstung

„Wir demonstrieren gegen den Wahnsinn der Aufrüstungspolitik in unserem Land und gegen die unverantwortlichen Ausgaben für immer neue Vernichtungstechnologien“, schreibt der DGB in der Ankündigung. „Statt Kampfflugzeugen, Eurodrohnen, Flugzeugträger und kriegstauglicher Infrastruktur brauchen wir Investitionen in das Leben. Für Bildung, zur Verhinderung der Klimakatastrophe, für sozialen Wohnungsbau, gegen Altersarmut, in Schulen, bei der Kinderbetreuung, in Krankenhäusern sowie für Entwicklungszusammenarbeit.“ Die große Mehrheit der Menschen wolle den Frieden. Dieser müsse errungen und verteidigt werden gegen eine „kleine Anzahl von Rüstungsgewinnlern, Kriegstreibern und Machtpolitikern“.

