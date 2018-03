Maschinenbau Fong’s rechnet mit Gewinnsprung

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Lange war es still gewesen um das Michelbacher Unternehmen Fong’s Europe GmbH. Der Betrieb, der seinen Sitz nahe des Hessentaler Bahnhofs hat, stellt hauptsächlich Färbeanlagen für Stoffe und Garne her sowie Dosiersysteme für Chemikalien und Farbstoffe. Rudolf Then gründete die Firma 1919 in Chemniz. 85 Jahre später war die Then Maschinen GmbH, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg im Michelbacher Teilort Gschlachtenbretzingen ansiedelte, insolvent. Sie wurde 2004 von einem chinesischen Investor übernommen und umbenannt.

Schwieriges Umfeld

Bedeutende Kunden von Fong’s haben ihre Sitze in Russland, dem Iran oder der Türkei – in Regionen, die teilweise von Embargos betroffen oder wo die bürokratischen Hürden erheblich sind oder das politische Umfeld schwierig ist. Dennoch scheint sich das Unternehmen bemerkenswert zu entwickeln. „Es zeichnet sich ab, dass das Russlandgeschäft in diesem Jahr zunehmen wird. Auch im Iran konnten wir seit Langem Geschäfte wieder abschließen, die in diesem Jahr zur Auslieferung kommen. Die Türkei erweist sich als robust und ist weiterhin einer unserer wichtigsten Handelspartner. Südamerika zeigt Erholungstendenzen. Wir konnten dort unsere Innovationen gut platzieren und ein großes Projekt in Honduras für uns gewinnen. 2018 wird für den südamerikanischen Markt ein sehr erfolgreiches Jahr werden“, beantwortet das Unternehmen eine entsprechende Frage der Redaktion.

Der Jahresumsatz habe sich in den zurückliegenden Jahren stabil bei Werten um 30 Millionen Euro bewegt. Für das aktuelle Geschäftsjahr geht die chinesische Geschäftsführung von einem erheblichen Sprung aus. 40 Millionen Euro Umsatz hat man sich als Ziel gesetzt.

Auf der Suche nach Personal

2016 betrug der Gewinn von Fong’s Europe 9,4 Millionen Euro. Die Abschlusszahlen für 2017 liegen noch nicht vor, doch im Halbjahresbericht wird auf ein Ergebnis von 10,3 Millionen Euro verwiesen. Dies deutet auf eine Verdoppelung des Vorjahresgewinns hin.

Da sich die Zahl der Aufträge aktuell deutlich nach oben entwickelt, versucht Fong’s sein Personal aufzustocken. Angesichts der Lage am Arbeitsmarkt dürften Fachkräfte nicht einfach zu finden sein. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 125 Mitarbeiter.

Rund 5 Prozent des Umsatzes investiere Fong’s in die Forschung und Entwicklung. Zu den Neuerungen zählt das Unternehmen neue Designs von Rundspeicher- und Langspeicher-Färbemaschinen sowie eine Waschmaschine mit Cyclone-Technlogie. Für dieses Jahr ist geplant, „smart dyehouse solutions“, intelligente Lösungskonzepte für die Färberei, auf dem Markt einzuführen. Im Zentrum der Entwicklungen stünden Anlagen, die weniger Wasser und elektrische Energie benötigen. Nachfrage in dieser Hinsicht stelle Fong’s bei Kunden auf der ganzen Welt fest.

Geschäftsführer aus China

Den letzten großen Wechsel im Fong’s-Management hat es im November 2016 gegeben. Die chinesische Muttergesellschaft entschloss sich, auf einen Geschäftsführer vor Ort zu verzichten. Auf Thomas Archner, der bis dahin Geschäftsführer war, folgten Qianyi Du und Xin Ji, beide aus Hongkong. Thomas Archner wohnt nach wie vor im Haller Teilort Gottwollshausen. Seit April 2017 leitet er den Neckarsulmer Kolbenkompressorenhersteller J.A. Becker und Söhne.

Die neuen Geschäftsführer Qianyi Du und Xin Ji sind regelmäßig in Michelbach. Dort berichten ihnen die Prokuristen vor Ort. Dies sind Richard Wilhelm Fander (Vertriebsleiter) sowie Uwe Appelt (Finanzleiter).