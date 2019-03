Beim Brand eines Krematoriums an einem Friedhof in Schwäbisch Hall ist in der Nacht zu Donnerstag ein hoher Sachschaden entstanden. Ersten Schätzungen zufolge belaufe sich dieser auf rund 1,5 Millionen Euro, sagte ein Polizeisprecher.

Anders, als von einigen Medien anfangs berichtet, hat es nur in einem Teil des Gebäudes mit einer Einäscherungsanlage gebrannt. Das Café und der Andachtsraum blieben unversehrt.

Brandursache vermutlich technischer Defekt

Auf Nachfrage sagte die Leiterin des Krematoriums, Sandra Lutz, dass hinter der Ursache ein technischer Defekt vermutet wird. Demnach haben offenbar Spaziergänger das Feuer gemeldet.

Feuer im Krematorium Am Tag nach dem Brand im Krematorium Bilderstrecke öffnen

Zu Schaden kam eine Einäscherungsanlage und das Gebäude, in dem sie steht. Mit einer zweiten Anlage könne vermutlich ab kommendem Wochenende weiter gearbeitet werden.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Es seien wohl rund 20 Tote zur Einäscherung in dem Krematorium gewesen - sie blieben aber weitgehend unversehrt. In der Nacht waren die Einsatzkräfte noch am Ort, die Feuerwehr löschte noch. Das Feuer sei tief ins Gemäuer eingedrungen.

