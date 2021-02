Die Haller Querdenken-Gruppe ruft auch am Mittwoch noch zu einer Demo für den Donnerstag auf. Michael Ballweg, Initiator der Querdenken-Bewegung, will auf dem Haller Marktplatz sprechen. Doch in einem Pressegespräch am Dienstag kündigte Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim an, dass die Demo ...