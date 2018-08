Bienen „Garantiert einmalig in Deutschland“

Offizielle Eröffnung und Sommerfest

Für die offizielle Eröffnung des Bienenlehrpfads und des neugestalteten Lehrbienenstand-Geländes am 11. August ab 10 Uhr haben die Bezirksimker zahlreiche Einladungen verschickt. Erwartet werden der Haller Oberbürgermeister, Mitarbeiter der Stadt, Vertreter des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald, und sämtliche Sponsoren. Bis dahin soll auch die begleitende Internetseite unter www.biv-schwaebisch-hall.de abrufbar sein.

Das Sommerfest des Schwäbisch Haller Bezirksimkervereins beim Lehrbienenstand am Starkholzbacher See beginnt am Freitag, 10. August, um 17 Uhr, am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. cito