Reutlingen Zentrum wie Urlaubsgebiet?

Von Norbert Leister

Wer ehrlich ist, muss sich eingestehen, dass der Textilhandel in der Innenstadt keine Chance mehr hat“, sagte Prof. Jochen Strähle am Montagabend im Reutlinger Dominohaus. In den Innenhof des imposanten Gebäudes hatten die „Reutlinger Köpfe“ geladen, um sich gemeinsam Gedanken über eine attraktivere Innenstadt zu machen. Einer der Referenten an diesem Abend war Jochen Strähle als Dozent an der Reutlinger Hochschule im Bereich „International Fashion Management“.

In den zurückliegenden 20 Jahren hätten die Händler keinen Umsatzzuwachs verbuchen können, gerade kleinere Läden hätten aufgrund des Kostendrucks keine Chance zu überleben, so Strähle. Und wer trägt die Schuld daran? „Wir Konsumenten wollen immer mehr haben, mehr Konsum, mehr Angebote – da reichen 35 unterschiedliche Pyjamas nicht, es müssen 1000 zur Auswahl sein.“ Gier sei das zentrale Problem. Umwelt, Klimawandel – all das werde ignoriert.

„Aber was macht denn eigentlich glücklich?“, fragte der Professor. „Anerkennung, Liebe, gute Luft, Natur, Bildung – aber bestimmt kein Handel“, antwortete Strähle selbst. Und was heißt das für die Stadt Reutlingen? „Handel ist nicht die Lösung.“ Aufenthaltsqualität, Erholungsgebiete in der Mitte der Stadt, „wir müssen das Zentrum wie ein Urlaubsgebiet aufbauen, damit die Menschen gerne dorthin gehen“, sagte der Professor.

Andere Gedanken hatte allerdings Fritz Haux als Reutlinger Handels-Urgestein mit ins Dominohaus gebracht: Er forderte, den Verkehr in der Reutlinger Innenstadt zu beruhigen, Parkgebühren zu senken und auf ein anderes System umzustellen. Autos dürften nicht raus aus der Stadt; als positives Beispiel, wie es gehen könnte, führte Haux die Betzinger Steinachstraße an. Und: Reutlingen brauche als Stadt zwischen Tübingen und Metzingen ein eigenes Profil, um den künftigen Kampf um Familien und Gewerbe bestehen zu können. „Der Markenprozess muss professionell durchgezogen werden“, forderte Fritz Haux.

Matthieu Heinzelmann, Masterstudent an der European School of Business (ESB), hatte sich Gedanken darüber gemacht, wie die nahezu 6000 Studenten auf dem Reutlinger Campus in die Innenstadt gelotst werden könnten. „Warum gibt es mit Studierendenausweisen keinen Rabatt in der Reutlinger Gastronomie“, fragte er. Eine bessere öffentliche Verkehrsanbindung der Hochschule an die Stadt sei ebenso notwendig wie Wohnraum für Studierende im Zentrum und studentische Angebote: „Wo gearbeitet wird, wird auch gefeiert – in Reutlingen wird aber nur gearbeitet“, so Heinzelmann. Bestätigt haben das auch die Drittsemester Luisa Sippel und Larissa Blau mit einer Umfrage unter Hochschülern: „Zum Feiern gehen Studierende nach Tübingen oder Stuttgart.“ In Reutlingen würden Cafés, Bars und eine Ausgehkultur fehlen. Aber auch „coole Geschäfte und Start-ups – wir haben coole Ideen und würden uns gerne in die Stadtentwicklung einbringen“, sagten die Studentinnen.

Willi Altenhof von Krams Immobilien hatte seine ganz eigenen Gedanken mitgebracht – nachdem er sich gefragt hatte, ob er am Montagabend stimmungsmäßig im Dominohaus bei einem Begräbnis gelandet sei. „Ich will Mut machen“, sagte Altenhof. Dazu habe er sich vorgestellt, wie Reutlingen 2030 aussehen könnte – wenn sich die Innenstadt positiv entwickeln würde. Der Marktplatz wäre lebendig und attraktiv, zahlreiche Cafés würden Außenbewirtung anbieten, in einer Atmosphäre wie auf dem Piazza del Campo in Siena.

Der Krams-Chef Willi Altenhof sprach von Lifestyle-Läden im Zentrum, von wenig Laden-Leerständen in der Wilhelmstraße, von „Coworking Spaces“ und einem „Gründerquartier mit Künstlern“. Zudem haben sich der Wochenmarkt am ehemaligen ZOB etabliert, „mit einem Anflug von Viktualienmarkt in München“. Und die „Classic Night“ sei 2030 schon lange nicht mehr im Stadion, sondern belebe den Marktplatz und die ganze Innenstadt. Erreichbar sei das Reutlinger Zentrum da schon lange per selbstfahrendem kostenlosen Elektro-Bürgerbus.