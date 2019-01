Stadtgespräch Carola Eissler zu den neuen OB-Bewerbern Werden es sechs?

Reutlingen / Carola Eissler

Wird aus dem Quartett der OB-Bewerber noch ein Sechser-Team? Gestern hat der Karlsruher Andreas Zimmermann seine Bewerbung im Rathaus abgegeben. Der 1969 geborene Diplom-Ingenieur wurde in Reutlingen geboren und kandidiert für „Die Partei“. Deren Kreisverband hat bereits eine Homepage angelegt mit Zimmermanns Konterfei, die untrüglich an die Propagandaplakate Nordkoreas erinnert. Aber das ist wahrscheinlich gewollt, schließlich wurde „Die Partei“ einst von Redakteuren des Satiremagazins „Titanic“ gegründet. Reutlingen habe an Attraktivität verloren, befindet Zimmermann. Das wolle er ändern, mehr allerdings nicht über sein Wahlprogramm verraten. Na ja, vielleicht sollte er, vor einem eventuellen Amtsantritt, zuerst mal einen Rechtschreibekurs belegen, damit er weiß, wann „seit“ und wann „seid“ geschrieben wird. Zunächst aber fehlen Zimmermann noch Unterstützerunterschriften, die er dringend braucht, um zur OB-Wahl zugelassen zu werden.

An Letzteren könnte es auch Andreas F. Wallenwein mangeln. Der hat nämlich diese Woche bereits zum Endspurt geblasen und die Reutlinger Briefkästen mit Formularen bestückt, damit die Wahlberechtigten eine Unterstützerunterschrift für ihn leisten. Bis Montag 18 Uhr haben beide Kandidaten noch Zeit.

Zwei Ziele im Wahlprogramm von Andreas F. Wallenwein lassen aufhorchen, oder sorgen für Verwunderung, je nach dem Standpunkt des Betrachters. Da ist zum einen die Forderung nach dem Aufbau einer „Outlet City“ in Reutlingen (oh je, das gibt Ärger mit der Nachbarstadt). Zum anderen pocht Wallenwein auf die Aufnahme von partnerschaftlichen Beziehungen zu der Stadt Costitx auf Mallorca. Falls dem einen oder anderen Leser der Ort nichts sagt, voilà die Infos: Die Gemeinde hat knapp über 1200 Einwohner und ist Standort der einzigen Sternwarte auf den Balearen. Na bitte, da haben wir doch schon die Gemeinsamkeit mit Reutlingen.

Am Montagabend werden wir also genau wissen, wie viele Bewerber am 3. Februar ins Rennen um den OB-Posten in Reutlingen gehen. Das Quartett mit Christian Schneider (CDU), Cindy Holmberg (Grüne), Thomas Keck (SPD) und Carl-Gustav Kalbfell (FDP) ist derweil, freilich nicht gemeinsam, fleißig in der Stadt unterwegs und mischt die Kommunalpolitik auf. Die Zeit für intensive Debatten und Diskussionen geht in die heiße Phase.