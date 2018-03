Albverein Wandern der etwas anderen Art

Region / Von Jürgen Herdin

Thomas Keck, Betzingens Bezirksbürgermeister und Stellvertreter von Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß im 100 000 Mitglieder zählenden Schwäbischen Albverein, bleibt weiter Vorsitzender des Lichtensteingaus mit seinen rund 9000 Mitgliedern. Nur den Betzinger Ortsvereins-Vorsitz gab er jetzt nach einem Vierteljahrhundert ab (wir haben berichtet).

Der mitgliederstärkste Albvereins-Gau mit seinen 35 Ortsgruppen könne, so Keck, der „bedenklichen Überalterung“ am besten begegnen mit der Forcierung der Familien- und Nachwuchsarbeit. Positive Tendenzen seien durchaus erkennbar, überdies gelte es, auch weiterhin mit „einem die Generationen überspannenden Angebot an Aktivitäten“ präsent zu sein. Hierzu stellte Manfred Goller das neue Projekt „Lust am Wandern“ vor. Seit 2013 gebe es auch Partner im sozialen Bereich. Ganz konkret gewinnt nun ein Vorhaben gelebter Inklusion an Profil. Der Slogan lautet „Was geht!“ – zum Beispiel Wandern mit an Demenz erkrankten Menschen. Kooperationspartner ist das Deutsche Rote Kreuz. Projektträger ist das Unternehmen „Demenz Support Stuttgart“.

Helmut Hecht berichtete über buchbare Wanderungen für Betriebe und andere Gruppen. So werde ein „ganz neuer Dienstleistungscharakter des Albvereins sichtbar, lobte Hecht. Außerdem wurde das Programm des „Ü 30-Wanderns“ aufgelegt.

Neben den Berichten zu den Finanzen, von der Jugend, mit 43 Jugendleitern und 30 Familiengruppenleitern, referierte Ursula Geyer über die Aktivitätsbilanz des Lichtensteingaus. 4630 Kilometer wurden 2017 von 11 088 Teilnehmern absolviert. Dabei kamen 5278 Stunden zusammen.

Thomas Keck freute sich sehr über das Politikerlob zum Thema Schwäbischer Albverein. Und nicht nur das kam bei Keck und seinen Albvereinsleuten gut an, sondern auch eine Entscheidung des Hauptvereins in Stuttgart. Hansjörg Schick, seit 25 Jahren Vorstand des Ortsvereins Sondelfingen, wurde die Georg-Fahrbach-Medaille verliehen. Thomas Keck überreichte ihm diese mit den recht launigen Worten: „Du bist die Allzweckwaffe des Vereins“.