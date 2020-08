An und für sich ist es für Studenten ja kein Ruhmeszeichen, wenn sie es auf 61 Semester bringen. Anders verhält sich das jedoch bei Dozenten: Rekordverdächtige 61 Semester, über 30 Jahre, bot Barbara Haag Kurse in der Volkshochschule Pfullingen an, davon seit 26 Jahren im Fach Yoga. In dieser Z...