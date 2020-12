Trotz der schwierigen Umstände durch die Corona-Pandemie zieht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Fils-Neckar-Alb eine gute Bilanz für das Jahr 2020. Für die über 25 000 Mitglieder in der Region, konnte die Gewerkschaft durch die aktive Beteiligung an mehreren Tarifkonflikten, zuletzt im öffentlichen Dienst, zahlreiche Tarifabschlüsse sowie betriebliche Aufstockungshilfen bei der Kurzarbeit und die Coronaprämien unter anderem in den Pflegeberufen, finanzielle Unterstützung für Selbständige, Kulturschaffende und Künstler durchsetzen.

Wenig Kündigungsschutzprozesse

„Die Pandemie hat in der ersten Welle auch uns getroffen,“ so Benjamin Stein Bezirksgeschäftsführer Verdi Fils-Neckar-Alb. „Doch nach wenigen Tagen waren fast alle Bereiche mit digitaler Technik einsatzfähig und wir wieder für die Gewerkschaftsmitglieder erreichbar.“

Zeitgleich hat die Gewerkschaft eine interne landesweite Arbeitsprozessveränderung durchgeführt, um noch besser für ihre Mitglieder erreichbar und ansprechbar zu sein. Erfreulich ist die Rechtsschutzbilanz: So waren überraschend wenig Kündigungsschutzprozesse notwendig.

Keine Massenentlassungen

Im Dienstleistungsbereich ist es in der Region bisher zu keinen Massenentlassungen gekommen. So haben sich wohl Kurzarbeit und „Mobiles Arbeiten“ in der Krise bewährt.

„Trotzdem oder gerade deshalb, gilt es hier weiterhin mitzugestalten und auf betrieblicher Ebene nachzusteuern. Wir haben in diesem Jahr deutlich zeigen können, wie wichtig eine entschlossene und starke Gewerkschaft sein kann. Es gilt die Arbeitsbedingungen und die Anerkennung in den Dienstleistungsbereichen zu verbessern.“ Egal ob Landtags- oder Bundestagswahl, die anstehenden Tarifrunden 2021, in den kommenden Monaten werde es für die Gewerkschaft darum gehen, dass die Kosten der Krise nicht nur von den Beschäftigten getragen werden.

Beste Mitgliedergewinnung des Bezirks in ganz Deutschland

Benjamin Stein berichtet: „So ein Jahresergebnis ist nur zu erreichen, mit vielen engagierten Ehrenamtlichen die sich täglich in ihren Betrieben und Dienststellen mit ihre Kolleginnen und Kollegen für Ihre Interessen starkmachen.“

Bundesweit konnte der Bezirk die beste Mitgliedergewinnung mit 2200 neuen Mitgliedern verbuchen. Konkret heißt das, dass der Bezirk jetzt das siebte Jahr in Folge am Wachsen ist und somit die Durchsetzungskraft der Gewerkschaft vor Ort weiter gestärkt werde.