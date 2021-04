Mit einem kleinen Team war das ZDF dieser Tage unter coronakonformen Bedingungen ins Tanzsportcentrum des TC Schwarz-Weiß Reutlingen gekommen, um Aufnahmen für die Wissens- und Erlebnissendung Terra Xpress zu drehen. Für einen Sendungsbeitrag zum Thema „Unsterblich – Alt werden und jung bleiben“ hatte das ZDF auch beim Tanzsportclub angefragt: Das langjährige und „dienstälteste“ Turnierpaar Heinz und Margret Cierpka sollte als Hauptakteur vor die Kamera treten.

Die Sendung, die wöchentlich sonntags im Vorabendprogramm ausgestrahlt wird und auf unterhaltsame Art Wissen vermitteln will, befasst sich in einer neuen Folge mit sportlichen Senioren, die über 70 Jahre alt sind und doch nicht zum „alten Eisen“ gehören. In dieser Sendung treten Ältere in den Disziplinen Klettern, Turnen und Tanzen an.

Drehort Tanzsportcentrum

Die Inhalte für die Aktivität Tanzen wurden im vereinseigenen Tanzsportcentrum aufgenommen. Die Cierpkas, sehr erfolgreiche Turniertänzer, die seit 1969 im Turniertanzsport aktiv sind und sich noch heute in der höchsten tanzsportlichen Klasse – der S-Klasse – mit anderen Paaren ihrer Altersgruppe messen, haben bereits über 760 Turniere bestritten. Mehr als 42 Mal erreichten sie das Finale der jährlich stattfindenden Landesmeisterschaften, 13 Mal ertanzten sie sich den Landesmeistertitel. Außerdem geben sie ihr Wissen seit vielen Jahren als Vereinstrainer erfolgreich an andere Paare weiter.

50-jährige Tanzsportgeschichte

Und so verwundert es nicht, dass das ZDF die Cierpkas extra für diese Sendung ausgewählt hatte. Nach Aufnahmen im Zuhause des Tanz- und Ehepaars, bei denen dessen über 50-jährige Tanzsportgeschichte im Mittelpunkt stand, durften die beiden Tänzer ihre Fitness in einem kleinen Wettkampf gegen ein etwa 60 Jahre jüngeres Breitensportpaar aus einer Reutlinger Tanzschule unter Beweis stellen. In der Sendung wird ein Experte den Zuschauern später erklären, weshalb die Senioren noch immer so leistungsfähig sind.

Info Weitere Infos gibt es im Internet unter www.schwarz-weiss-rt.de.